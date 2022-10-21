英國最短命首相 特拉斯45天閃辭 保鮮期不如生菜

因減稅政策失敗受到黨內外夾擊，英國首相特拉斯宣布辭職，英國政壇再陷動盪。（Getty Images)

英國 首相特拉斯 (Liz Truss)20日宣布辭職，上台雖僅短短45天，經濟政策卻讓英國金融市場陷入動盪，就連保守黨(Conservative Party)黨內同僚都掀起逼宮聲浪，領袖威望盡失。任期短暫卻一波三折的特拉斯，寫下英國史上在位時間最短首相的紀錄。

特拉斯雖然僅在位45天，但仍可終身領取每年11萬5000英鎊(約合12萬9000美元)津貼；英國媒體並紛紛以特拉斯任期輸給生菜保鮮期嘲諷。

第三位被迫下台保守黨首相

特拉斯成為第三位被迫下台的保守黨首相。英國自從脫離歐盟以來，始終處於不穩定狀態，特拉斯的上台下台更讓英國政壇動盪蔓延，英國現任面臨通膨危機，經濟恐將陷入衰退，但政府團隊高層卻束手無策。

47歲的特拉斯20日在唐寧街10號(10 Downing Street)首相官邸外宣布：「我無法履行保守黨勝選時賦予的任務。」就在一天之前，她才表示將會繼續擔任首相，並稱自己「是個戰士，不是輕言放棄的人」。

特拉斯請辭消息傳出，金融市場頓時彷彿鬆一口氣，但處於分裂狀態的保守黨，當務之急是找到能夠團結不同派系的新領導人。特拉斯表示，接替人選出爐前，會暫時留在首相崗位上；保守黨則說，下周之前可望選出新黨魁。

新任首相誰接 傳強生回鍋

至於新任首相由誰出任，英國媒體報導可能人選包括先前在問鼎首相過程中敗給特拉斯的前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)、下議院領袖莫當特(Penny Mordaunt)、國防大臣華勒斯(Ben Wallace)以及今年7月因一連串道德醜聞下台的前首相強生(Boris Johnson)。

今年九月六日才接受英國女王伊麗莎白二世接見並任命的首相特拉斯（右），僅在任45天就因施政失敗辭職下台。（美聯社）

減稅計畫失敗 經濟一塌糊塗

喊出減稅、降低政府管控等政見而勝選的特拉斯，上台之後面對通膨及經濟成長疲軟的現實考驗，經濟政策變得一塌糊塗。她在9月23日宣布的經濟計畫中，減稅政策讓不少英國民眾擔心國家財力無法支撐，英鎊隨之大跌，房貸成本增加，尚未脫離疫情經濟打擊的民眾與商家叫苦連天。

在野黨主張立刻舉行大選

特拉斯出現多項政策急轉彎，財務大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)遭到解職，內政大臣布瑞弗曼(Suella Braverman)幾天後則請辭。

在野黨工黨(Labour Party)黨魁施凱爾(Keir Starmer)表示，保守黨把國家搞得「混亂無比」，讓經濟受到嚴重傷害，國家名譽受損，「我們應該要有一個重新開始的機會，我們必須現在就舉行大選」。

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