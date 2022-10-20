彭博：美國考慮把量子運算和AI納入對中科技限制令

拜登政府正在探索針對量子運算和人工智慧（AI）軟體，實施新出口管制措施的可能性。（歐新社）

知情人士透露，拜登 政府正在探索針對量子運算和人工智慧（AI ）軟體，實施新出口管制措施的可能性，以限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。

彭博資訊報導，美國這項潛在管制計畫仍處於初期階段，偏重於還在實驗階段的量子運算以及AI軟體領域，目前產業專家正在評估如何設定限制基準。知情人士說，美國官員仍在研擬如何量子運算的管制框架，可能側重於產出水準和所謂的錯誤更正率。

量運計算是一個實驗性領域，可望大幅提高運算能力和速度，並使機器能夠解決當代運算裝置無法解決的問題，預料有朝一日將顛覆電腦安全技術，因為量子裝置可能強大到破解密碼、並繞過加密安全功能的程度。微軟、Google、英特爾及IBM等公司正投入鉅額資金於各種量子計畫。

一位知情人士說，拜登政府還在制定審查對外投資機制的行政命令，以嚴控流向特定中國科技、以及量子運算和AI控制的資金，這項命令可能包含的措施，將類似於賓州民主黨參議員 Bob Casey和德克薩斯共和黨參議員John Cornyn所推動的法案。

美國本月稍早些時候宣布新的對陸晶片出口限制令，以限制中國把尖端半導體運用於武器和監控系統的能力。華府也正加強限制美國公民與區民協助中國開發某些技術的能力。美國商務部工業與安全局不予置評。白宮國家安全委員會一位發言人表示，不了解有關控制措施的討論。

拜登國安顧問蘇利文在上月發表演說時，形容「包括微電子、量子資訊系統和AI等運算相關技術」，是「未來十年將發揮超強重要性的發展」，並表示出口管制對於「儘可能維持大幅領先對手」的重要性。