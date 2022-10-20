美海軍作戰部長：美軍須為解放軍2024年前犯台預作準備
美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）上將19日警告，美軍必須為中國在2024年之前犯台預作準備；他並表示，美國必須考慮到解放軍有可能比目前最悲觀的警告還要更早對台灣採取行動。
在吉爾迪提出上述警告的前一天，美國國務卿布林肯18日也表示，當中國判定現況「不再能接受」之後，「有決心以快得多的時間表來進行統一（台灣）行動」。
去年美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，現在已退役）上將在國會表示，解放軍可能在2027年之前犯台；這項警告當時並未受到充分重視，但在之後的一年間有關侵台時間已成為華府熱門議題。
吉爾迪對華府智庫大西洋理事會表示，「當我們討論2027年窗口（2027 window）時，我認為必定有2022年窗口，或可能有2023年窗口。我完全無意要做一名警告者；只是要說我們不能（不採取任何行動而）希望問題消失」。
華府德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，2027年時間表是「融入了美國的思維」，尤其是國防部與情報單位的想法。但她表示，這似乎是以解放軍何時有能力侵台作為評估的基礎，而非基於情報。
她並表示，「我們不能排除任何可能性，但只表示有2022或2023窗口，則實屬猜測。我認為這是不負責任的說法」。她之前便懷疑中國已經設定2027年作為目標時間。
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