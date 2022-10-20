美海軍作戰部長：美軍須為解放軍2024年前犯台預作準備

美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）上將19日警告，美軍必須為中國在2024年之前犯台預作準備；他並表示，美國必須考慮到解放軍 有可能比目前最悲觀的警告還要更早對台灣採取行動。

在吉爾迪提出上述警告的前一天，美國國務卿布林肯 18日也表示，當中國判定現況「不再能接受」之後，「有決心以快得多的時間表來進行統一（台灣）行動」。

去年美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，現在已退役）上將在國會表示，解放軍可能在2027年之前犯台；這項警告當時並未受到充分重視，但在之後的一年間有關侵台時間已成為華府 熱門議題。

吉爾迪對華府智庫大西洋理事會表示，「當我們討論2027年窗口（2027 window）時，我認為必定有2022年窗口，或可能有2023年窗口。我完全無意要做一名警告者；只是要說我們不能（不採取任何行動而）希望問題消失」。

華府德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，2027年時間表是「融入了美國的思維」，尤其是國防部與情報單位的想法。但她表示，這似乎是以解放軍何時有能力侵台作為評估的基礎，而非基於情報。

她並表示，「我們不能排除任何可能性，但只表示有2022或2023窗口，則實屬猜測。我認為這是不負責任的說法」。她之前便懷疑中國已經設定2027年作為目標時間。