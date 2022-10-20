美國去年生育率不減反增 專家：居家上班帶動了嬰兒潮

疫情下得以遠距上班，可能提高了美國女性的生育意願。（路透）

最新的研究報告顯示，在新冠疫情 期間的居家辦公（WFH），加上聯邦政府紓困支票使民眾手頭稍微寬裕，這些經濟因素鼓勵了美國家庭「增產報國」，去年的生育率比疫情前躍增6.2%，扭轉了2007年以來的下滑趨勢。

洛杉磯加大、西北大學及普林斯頓大學的經濟學家發現，疫情掀起的工作彈性等潮流，推升了美國去年的生育率，這波「疫情嬰兒潮」也與長久以來的一種經濟現象背道而馳，在景氣降溫時生育率通常不會上升。西北大學衛生經濟學家施萬特說：「實在很了不起，因為這是第一次在經濟衰退之際生育率不降反升。」

該報告還發現，疫情可能促使部分女性提早成家，因未滿25歲的女性生育率提升最為顯著。年齡介於30~34歲、受過大學教育 的女性，生育率也上升，原因可能是受惠於居家上班。

美國聯邦政府砸下逾7,500億美元發放失業補助金，以因應疫情下數百萬名美國人失業的困境。該報告並表示，這筆紓困金 使美國各種族和年齡層在2020年的貧窮率都往下降。

與此同時，在受教育程度較高的美國人中，遠距工作出現了前所未見的增長，截至去年春季，這個族群有四成的工作日仍是居家。撰寫這份報告的經濟學家認為，在疫情期間無法墮胎或獲得生殖衛教，可能也是導致生育率增加的原因之一。

這份報告的結論指出，若能降低家長養育小孩的時間成本、例如改善孩童托育服務或增加家長的工作彈性，可能是未來提振生育率可以努力的方向。