拜登抑油價 宣布下月再釋1500萬桶戰儲石油

拜登總統19日再宣布連串措施抑制油價。（Getty Images）

拜登 總統19日宣布，將在下個月釋出1500萬桶戰略儲備石油 ，還將採取更多措施，以抑制目前國內居高不下的汽油價 格。這些石油是今年初俄羅斯入侵烏克蘭之後，拜登於4月間所宣布1億8000萬桶戰略儲油釋出計畫中的最後一批。

拜登於白宮記者會上宣示，「我們將持續穩定市場，降低油價，」他並將市場劇烈波動的原因歸咎於其他國家。兩個星期前，石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)在沙烏地阿拉伯和俄羅斯聯手策動下，宣布減產，造成市場劇烈波動。

另外，拜登還批評石油公司在坐享鉅額獲利的同時，持續哄抬油價，發戰爭財。「你們應該將這些創紀錄的獲利用於增加生產和提煉，投資美國、投資美國人民，」拜登敦促油老闆們，「降低你們的零售汽油價格以反映你們購買原油所支付的實際價格。」

白宮官員表示，為了降低國內油價，拜登可能還會採取其他措施，包括限制美國石油公司出口至其他市場。此外，也不排除在下個月宣布釋出更多的戰備儲油。

另一方面，拜登也承諾一旦原油價格降到每桶67至72元之間，他將大量購入以回補釋出的戰略庫存。

但是石油公司和部分能源分析師都表示，增加生產並不像拜登想的那麼簡單，還有諸多經濟因素必須考慮﹑最重要還是供給與需求之間的關係。

會中有記者質疑拜登這項宣布是為了拉抬民主黨選情，但拜登否認其背後有任何政治動機，強調他「只是要確保這些公司泵出足夠的石油，讓我們能夠生產出足夠的汽油以滿足國內需求。」

不過拜登的最新宣示並未能如其所願，周三國際油價不降反升。紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上漲2.73元，來到每桶85.55元。倫敦北海布倫特原油12月交割價上揚2.38元，來到每桶92.41元。