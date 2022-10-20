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拜登抑油價 宣布下月再釋1500萬桶戰儲石油

編譯彭尚興／綜合19日電
拜登總統19日再宣布連串措施抑制油價。（Getty Images）
拜登總統19日再宣布連串措施抑制油價。（Getty Images）

拜登總統19日宣布，將在下個月釋出1500萬桶戰略儲備石油，還將採取更多措施，以抑制目前國內居高不下的汽油價格。這些石油是今年初俄羅斯入侵烏克蘭之後，拜登於4月間所宣布1億8000萬桶戰略儲油釋出計畫中的最後一批。

拜登於白宮記者會上宣示，「我們將持續穩定市場，降低油價，」他並將市場劇烈波動的原因歸咎於其他國家。兩個星期前，石油輸出國家組織和結盟油國(OPEC+)在沙烏地阿拉伯和俄羅斯聯手策動下，宣布減產，造成市場劇烈波動。

另外，拜登還批評石油公司在坐享鉅額獲利的同時，持續哄抬油價，發戰爭財。「你們應該將這些創紀錄的獲利用於增加生產和提煉，投資美國、投資美國人民，」拜登敦促油老闆們，「降低你們的零售汽油價格以反映你們購買原油所支付的實際價格。」

白宮官員表示，為了降低國內油價，拜登可能還會採取其他措施，包括限制美國石油公司出口至其他市場。此外，也不排除在下個月宣布釋出更多的戰備儲油。

另一方面，拜登也承諾一旦原油價格降到每桶67至72元之間，他將大量購入以回補釋出的戰略庫存。

但是石油公司和部分能源分析師都表示，增加生產並不像拜登想的那麼簡單，還有諸多經濟因素必須考慮﹑最重要還是供給與需求之間的關係。

會中有記者質疑拜登這項宣布是為了拉抬民主黨選情，但拜登否認其背後有任何政治動機，強調他「只是要確保這些公司泵出足夠的石油，讓我們能夠生產出足夠的汽油以滿足國內需求。」

不過拜登的最新宣示並未能如其所願，周三國際油價不降反升。紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上漲2.73元，來到每桶85.55元。倫敦北海布倫特原油12月交割價上揚2.38元，來到每桶92.41元。

除了國際油價以外，聯準會官員也正密切關注英國金融市場的危機，預防美國也步上後塵。反倒是白宮和財政部官員信心滿滿地認為美國金融體制不太可能發生類似英國的狀況，即使遇上了也能抵擋得住衝擊。

不斷上漲的油價讓拜登政府心急如焚，拜登總統19日再宣布連串措施抑制油價，穩定選情...
不斷上漲的油價讓拜登政府心急如焚，拜登總統19日再宣布連串措施抑制油價，穩定選情。（Getty Images）

拜登 油價 石油

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