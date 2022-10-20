高通膨吃不消 法10萬人上街頭罷工喊「加薪」

法國各工會18日舉行全國大罷工，要求政府平抑物價並調高薪資。（歐新社）

法國各地18日有超過10萬人走上街頭，要求提高工資，因應不斷上漲的能源費用和廣泛的通貨膨脹。隨著烏克蘭 戰事看不到結束的跡象，這一事態是法國總統馬克宏和其他歐洲領導人面臨政治動盪的一個徵兆。

法國 近三成加油站沒油

罷工的教師、鐵路和醫療工作者在法國幾十個城市遊行，加入煉油工人帶頭的抗議活動。煉油工人已經罷工數周，導致全國燃料供應受阻。法國約28%的加油站已經沒有汽油或柴油。有供應的加油站車陣大排長龍，駕駛人還得忍受大幅上漲的油價。

這次動盪是對歐洲支持烏克蘭對抗俄羅斯的考驗。歐洲人已經受到供應鏈困境和其他因素引發的通貨膨脹的影響，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了這種痛苦。

衝突持續了八個月後，大多數歐洲人仍然支持西方對俄羅斯的制裁，支持向烏克蘭運送武器。莫斯科則以切斷天然氣 供應報復，造成電費和天然氣價格高漲，西方國家與俄國的地緣政治衝突也推高油價。

長年依靠俄國提供廉價能源發展經濟與產業的歐陸各國，突然陷入窘境，煉鋁廠等高耗能產業被迫停擺。高物價和高能源價格也讓中產階級與勞動階級對執政黨日益不滿，這種情緒瀰漫歐陸。

通膨加劇，油價物價齊漲，法國民眾發起罷工遊行。(Getty Images)

德國 民眾籲停止制裁俄

德國的示威也持續數周，要求政府對能源價格設置上限、提供經濟弱勢家庭更多補助，以及停止制裁俄國。

最近一波抗議發生在上周，地點包括柏林、波茨坦和萊比錫，由各工會和環保組織發起，要求提高社福給付、興建更多合宜宅和更好的氣候政策。

官員和分析家擔心極左和極右派可能會見縫插針。本月初在德東的數千人示威就與極右派的「另類選擇黨」有關，要求政府停止運送武器給烏克蘭以及停止制裁俄國。

義大利 促天然氣價設上限

義大利政府對凜冬將至，能源價格居高不下也是非常緊張，許多家戶與企業對天然氣和電費飆高十分不滿。義大利主張歐盟對天然氣進口設置價格上限，但德國反對。

歐洲領導人擔心，經濟壓力可能削弱公眾對這些政策或擁護這些政策的政府的支持，尤其在冬季來臨、天然氣需求上升情況下。

民意調查顯示，從戰爭開始以來，公眾的支持率已經下滑。Ifop本月發布的一項對法國和德國的民意調查顯示，70%法國人支持制裁俄羅斯，低於三月的72%；德國的支持率從80%降到66%。俄國總統普亭二月24日宣布對烏克蘭採取「特別軍事行動」。