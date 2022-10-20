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衰退陰影下…美房貸「倒債」憂慮增

編譯陳韻涵／綜合19日電

經濟衰退、房價下跌，房貸倒債憂慮擴大，影響投資人對住房金融機構「房利美」(Fannie Mae)與「房地美」(Freddie Mac)銷售之房貸債券的需求。

華爾街日報(WSJ)19日報導，投資人正在拋售房利美和房地美販售的債券，如果違約率提升，這種信用風險移轉(CRT)債券可能蒙受損失。

聯準會連續升息已讓因為新冠肺炎疫情而過熱的不動產市場冷卻，許多人擔心央行打擊通膨的措施可能造成經濟衰退，傷害屋主的還款能力。

這嚇壞了一些持有房利美和房地美銷售債券及現金流風險較高的投資人，資產管理、退休金和對沖基金全部投資價值約600億元的CRT市場，該市場為房利美和房地美提供保險，以防約4兆5000億元的房貸違約讓納稅人蒙受損失。

但隨著整體經濟不景氣影響房市，投資人訴求CRT降價並要求更高的持有補償。

摩根大通(JPMorgan)上周數據顯示，典型垃圾級CRT收益率，比超安全的美國公債高出6.75個百分點。

若排除疫情初期的飆漲因素，這已經逼近CRT債券十年前發行以來的最高水準；今年1月，CRT債券的收益率才高出公債3.42個百分點。

洲際交易所集團(Intercontinental Exchange)指數顯示，具可比較性的信用評級B垃圾公司債券上周利差降至5.43個百分點，反映市場認為CRT債券風險更高。

房利美和房地美不放貸，而是將借貸人的房貸包裝成債券賣給投資人，確保債務違約時仍有能力還款。

然而，信用風險移轉不附帶保證，他們吸引願意承擔房貸違約損失風險賺取高收益的投資人。

房貸利率上周飆上20年新高的6.92%，投資管理公司Conning的結構型債券主任諾里斯(Paul Norris)表示，考量可償付性面臨壓力，房市向來是經濟衰退首當其衝的領域，比起其他領域的債券市場，CRT的吸引力減弱，價格還會再跌。

諾里斯表示，Conning已避開CRT債券，轉向其他垃圾等級結構型債券。他說：「住房一直是萎靡經濟的前線，我希望能告訴客戶，我真的相信這個資產類別，但我還無法證明這點。」

債券 投資 疫情

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