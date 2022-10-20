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英內閣7天二度換血 內政大臣辭 暗諷特拉斯應引咎下台

編譯陳韻涵／綜合19日電
英國首相特拉斯的減稅政策引發政治風暴，19日她出席國會飽受反對黨抨擊，特拉斯內閣目前已走了兩位閣員。(Getty Images)
英國首相特拉斯的減稅政策引發政治風暴，19日她出席國會飽受反對黨抨擊，特拉斯內閣目前已走了兩位閣員。(Getty Images)

英國首相特拉斯(Liz Truss)新官上任卻施政不順，內閣一周內兩度換血，內政大臣蘇拉·布瑞弗曼(Suella Braverman)19日透過私人電郵寄送公務文件而請辭，辭職信暗諷特拉斯也應引咎下台，前朝運輸大臣夏普斯(Grant Shapps)接任內政大臣職務；特拉斯則表示，她是「戰士而非輕言放棄者」。

布瑞弗曼傳聞與特拉斯對移民政策的理念相悖，反對特拉斯取消減稅，有違競選承諾；布瑞弗曼日前不慎利用私人電郵傳送公務文件，隨即循正式管道通報，「以高標準要求自己」並辭職。

布瑞弗曼在辭職信中指出，政府的正常運作有賴官員為自己的錯誤負責，「假裝我們沒有犯錯，一切如常好似大家都沒看見我們犯錯，甚至期望事情會神奇地好轉，這不是認真的政治」。

英國內政大臣布瑞弗曼上任才43天就請辭逼宮，她的辭職信暗示首相特拉斯也該走人。(...
英國內政大臣布瑞弗曼上任才43天就請辭逼宮，她的辭職信暗示首相特拉斯也該走人。(Getty Images)

布瑞弗曼在任43天，成為英國20世紀最短命內政大臣，她不避諱寫道，「擔憂政府行進的方向」；布瑞弗曼的離任措辭被解讀為，暗示特拉斯也該引咎辭職。

特拉斯9月6日走馬上任，卻在過去七天內兩度撤換內閣高官；在布瑞弗曼之前，致力落實特拉斯競選政見的盟友、前財相夸騰(Kwasi Kwarteng)14日被迫為「錯誤」的減稅計畫下台負責；夸騰在任不到40天，是繼1970年麥勞德(Iain Macleod)於任內猝死後，英國當代最短命的財相。

經濟政策 朝野議員都不滿

特拉斯面對內憂外患，她的經濟政策引發她所屬的保守黨不滿，也招致在野黨懷有敵意的反對；對此，特拉斯19日自詡為「戰士而非輕言放棄者」。

特拉斯不僅面臨內閣動盪，19日晚在國會也不安寧；國會議員針對水力壓裂法抽取頁岩氣舉行投票，許多保守黨人反對這種開採方式，但特拉斯仍希望恢復。

英國國會由保守黨議員占多數，禁止水力壓裂法抽取頁岩氣的議案輕鬆以326票對230票過關，但部分議員不滿保守黨黨鞭將這場投票視為信任動議，即若此動議通過，政府可能垮台。

投票進行和結束後，下議院瀰漫慍怒氛圍，許多黨派的黨鞭指責保守黨邊利用強烈手段取得所需的票數；工黨議員萊恩特(Chris Bryant)表示，「目睹成員被粗暴推擠」、「霸凌」。

英國多家媒體報導，保守黨黨鞭溫蒂‧莫頓(Wendy Morton)及其副手韋特克(Craig Whittaker)都已提出辭呈；但據彭博新聞報導，英國首相辦公室發布聲明，稱莫頓和韋特克都將留在崗位上。

特拉斯找來前運輸大臣夏普斯接任內政大臣，為內閣止血。（歐新社）
特拉斯找來前運輸大臣夏普斯接任內政大臣，為內閣止血。（歐新社）

特拉斯 英國 投票

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