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貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

英9月通膨率10.1% 追平7月數字創42年歷史新高

編譯張佑生／綜合報導
英國國家統計局19日公布九月消費者物價指數，再創42年來新高，食品價格被視為禍首，圖為倫敦市中心的蔬果攤。（路透）
英國國家統計局19日公布九月消費者物價指數，再創42年來新高，食品價格被視為禍首，圖為倫敦市中心的蔬果攤。（路透）

英國國家統計局19日公布數據表示，9月消費者物價指數和上年同期相比增幅10.1%，高於八月的9.9%，重返7月近42年來的歷史新高，英國央行持續升息以壓抑物價的壓力變大。

高通膨引起的高物價和生活花費變高，已經在法國、德國、義大利等歐陸國家引發大規模抗議與罷工，要求調漲薪資。歐盟整體通膨率達11%，比英國更高，食品價格比去年同期上漲16%，能源價格飆漲40%。

英國財相 38天就被撤換

英國首相特拉斯上周撤換就職才38天的財政大臣夸騰，企圖平息民怨。新任財相杭特宣布廢棄多項特拉斯先前宣布的減稅措施，金額超過300億英鎊，本月底公布的中期財政計畫，預計又會再削減數百億英鎊開支，恐埋下民怨爆發的導火線。

統計局經濟統計處處長摩根表示：「這一波通膨肇因於食品價格的進一步上揚，已經是40年來最高的年增速度，酒店花費也增加，去年此時是下降」。

麵肉奶蛋 價格帶頭上漲

英國食品價格跟去年同一時期相比，上升14.5%，升速為1980年四月以來最高，包括麵包、麥片、肉製品、牛奶、奶酪和雞蛋，價格帶頭上漲。

高通膨主要是俄烏戰爭造成的結果，西方制裁導致俄國反制裁，能源和其他商品價格飆漲，零售商將成本轉嫁給消費者。

英國通膨來到42年新高，英國民眾要求首相特拉斯下台。（Getty Images)
英國通膨來到42年新高，英國民眾要求首相特拉斯下台。（Getty Images)

打壓通膨 各國放手升息

英國的通膨情況其實是各國政府共同面臨的難題，將促使各國央行更加放手升息，傳遞政府決心打壓通膨的訊息，不會讓物價快速上揚成為經濟的絆腳石。但是英國政府不斷改變財政政策，以支撐民眾因應生活成本飆升，將讓物價走向更難預料。

當前通膨率遠超英國央行設定的2%目標，加重央行11月大舉升息的壓力。風險在於，政府一旦減少對家庭能源消費的支持，可能助長明年初的通膨再次上揚。但分析師質疑，英國經濟成長放緩後，央行的升息能維持多久，愈來愈多預測認為英國經濟明年將陷入萎縮。

英國經濟 明年恐負成長

「國際貨幣基金」（IMF）預測英國經濟成長率將從今年的3.6%，到明年時將負成長0.3%。市場預期英國央行明年的利率水準將從2.25%，調升到超過5%。

英國新財政大臣杭特發表聲明表示：「我了解全國各地家庭苦於物價和能源價格飆漲。落實更廣泛經濟穩定並且帶動長期成長的同時，政府也將優先協助最弱勢族群，俾達成雨露均霑」。

英國 央行 升息

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