通膨飆升 明年免稅額調高7% 納稅人可望少繳稅

美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

美國通膨居高不下，由於稅法訂有自動通膨調整機制，收入稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)門檻以及標準扣除額(standard deduction)將跟著調整，許多納稅人申報2023年聯邦所得稅(federal income tax)時，將可少繳一些錢給國稅局 (IRS)。這波調整是從2023年所得稅算起，納稅民眾明年起到4月申報2022年所得稅時，還不會受到影響。

國稅局18日宣布，收入稅收級距、標準扣除額在2023年所得稅申報時將雙雙調高，個人年收入57萬8125元以上、夫妻合併收入69萬3750元以上的納稅人將適用所得稅最高稅率37%，年收入門檻根據消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)而增加，比今年報稅 時的收入門檻大約提高了7%。

2023年所得稅所有稅收級距都依照通膨而調整大約7%：

•個人年收入1萬1000元以下、夫妻合併收入2萬2000元以下適用所得稅率10%

•個人年收入1萬1001元至4萬4725元之間、夫妻合併收入2萬2001元至8萬9450元之間適用所得稅率12%

•個人年收入至4萬4726元至9萬5375之間、夫妻合併收入8萬9451元至19萬750元之間適用所得稅率22%

•個人年收入9萬5376至18萬2100元之間、夫妻合併收入19萬751元至36萬4200元之間適用所得稅率24%

•個人年收入18萬2101元之間至23萬1250元之間、夫妻合併收入36萬4201元至46萬2500元之間適用所得稅率32%

•個人年收入23萬1251元至57萬8125元之間、夫妻合併收入46萬2501元至69萬3750元之間適用所得稅率35%

個人標準扣除額將調高為1萬3850元，夫妻合併報稅標準扣除額調為2萬7700元，創下1985年國稅局宣布採用年度自動通膨調整(annual automatic inflationary adjustments)機制以來的最大調幅。

具有節稅優點的醫療保險彈性消費帳戶(healthcare flexible spending account)，最高存入金額將從目前的2850元在明年調高至3050元。

國稅局18日宣布，受通膨影響，申報2023年聯邦所得稅時將調高標準扣除額7%。（Getty Images）

稅法當中某些規定與通貨膨脹有連動關係，避免高物價之際納稅人繳稅變重。從2023年1月開始，納稅人將可以看到薪資預扣所得稅(tax withholding)有所調整，勞工 可以使用的金錢將略微增加。

可以幫助中低收入勞工與家庭獲得稅收減免的勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，是聯邦政府的反貧窮重點措施之一，2023年最高退稅額將為7430元，較2022年的6935元提高。

全年贈與稅免稅額(annual gift tax exclusion)在2023年報稅時，將從目前的1萬6000元調高到1萬7000元。

每名納稅人的遺產稅與贈與稅終身豁免額將從目前的1206萬元調高至1292萬元。