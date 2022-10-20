我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

通膨飆升 明年免稅額調高7% 納稅人可望少繳稅

記者顏伶如／綜合報導
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

美國通膨居高不下，由於稅法訂有自動通膨調整機制，收入稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)門檻以及標準扣除額(standard deduction)將跟著調整，許多納稅人申報2023年聯邦所得稅(federal income tax)時，將可少繳一些錢給國稅局(IRS)。這波調整是從2023年所得稅算起，納稅民眾明年起到4月申報2022年所得稅時，還不會受到影響。

國稅局18日宣布，收入稅收級距、標準扣除額在2023年所得稅申報時將雙雙調高，個人年收入57萬8125元以上、夫妻合併收入69萬3750元以上的納稅人將適用所得稅最高稅率37%，年收入門檻根據消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)而增加，比今年報稅時的收入門檻大約提高了7%。

2023年所得稅所有稅收級距都依照通膨而調整大約7%：

•個人年收入1萬1000元以下、夫妻合併收入2萬2000元以下適用所得稅率10%

•個人年收入1萬1001元至4萬4725元之間、夫妻合併收入2萬2001元至8萬9450元之間適用所得稅率12%

•個人年收入至4萬4726元至9萬5375之間、夫妻合併收入8萬9451元至19萬750元之間適用所得稅率22%

•個人年收入9萬5376至18萬2100元之間、夫妻合併收入19萬751元至36萬4200元之間適用所得稅率24%

•個人年收入18萬2101元之間至23萬1250元之間、夫妻合併收入36萬4201元至46萬2500元之間適用所得稅率32%

•個人年收入23萬1251元至57萬8125元之間、夫妻合併收入46萬2501元至69萬3750元之間適用所得稅率35%

個人標準扣除額將調高為1萬3850元，夫妻合併報稅標準扣除額調為2萬7700元，創下1985年國稅局宣布採用年度自動通膨調整(annual automatic inflationary adjustments)機制以來的最大調幅。

具有節稅優點的醫療保險彈性消費帳戶(healthcare flexible spending account)，最高存入金額將從目前的2850元在明年調高至3050元。

國稅局18日宣布，受通膨影響，申報2023年聯邦所得稅時將調高標準扣除額7%。（...
國稅局18日宣布，受通膨影響，申報2023年聯邦所得稅時將調高標準扣除額7%。（Getty Images）

稅法當中某些規定與通貨膨脹有連動關係，避免高物價之際納稅人繳稅變重。從2023年1月開始，納稅人將可以看到薪資預扣所得稅(tax withholding)有所調整，勞工可以使用的金錢將略微增加。

可以幫助中低收入勞工與家庭獲得稅收減免的勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，是聯邦政府的反貧窮重點措施之一，2023年最高退稅額將為7430元，較2022年的6935元提高。

全年贈與稅免稅額(annual gift tax exclusion)在2023年報稅時，將從目前的1萬6000元調高到1萬7000元。

每名納稅人的遺產稅與贈與稅終身豁免額將從目前的1206萬元調高至1292萬元。

報稅 國稅局 勞工

上一則

戰況吃緊 俄撤赫爾松6萬平民 占領區實施戒嚴

延伸閱讀

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高

英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高
日圓弱沒不好 日銀前副總裁：日本沒通膨 勿升息阻貶

日圓弱沒不好 日銀前副總裁：日本沒通膨 勿升息阻貶
物價續飆 Fed下月擬再升息3碼 鷹派主張12月也升息

物價續飆 Fed下月擬再升息3碼 鷹派主張12月也升息

熱門新聞

美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」