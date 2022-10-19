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日經：白宮擬與台灣聯手生產武器 已展開洽談

編譯王巧文／綜合外電
知情人士表示，美國和台灣已針對攜手生產武器一事展開初步討論，合作形式可能是讓美國國防公司提供技術，在台灣製造武器，或者使用台灣製造的零件，在美國生產武器。（歐新社）
知情人士表示，美國和台灣已針對攜手生產武器一事展開初步討論，合作形式可能是讓美國國防公司提供技術，在台灣製造武器，或者使用台灣製造的零件，在美國生產武器。（歐新社）

三位知情人士透露，拜登政府正在考慮與台灣聯手生產武器，以提高美國設計的武器產能、加快武器移交速度，並強化對北京的威懾力。

日經新聞報導，知情人士表示，美國和台灣已針對攜手生產武器一事展開初步討論，合作形式可能是讓美國國防公司提供技術，在台灣製造武器，或者使用台灣製造的零件，在美國生產武器。另一位消息人士則說，這計畫將需要花一些時間才能真正成形，雙方可能一直協商到2023年底。

美國國務卿布林肯17日在加州一場活動中說：「近年來北京對台灣的做法發生變化，根本上的決定是，現狀已經不再為北京所接受，北京決定追求更快的統一時間表。」

拜登政府考慮與台灣攜手生產武器，是為了加快武器交付速度。從華府批准武器銷售到完成交付的時間，通常需要數年至十年。美國軍方認為，北京到2027年可能有能力奪取台灣，意味著台灣提升自衛能力的時間有限。

由於有機密資訊外洩的風險，過往美國政府對共同生產美製武器一直持謹慎態度。一位美台商業協會代表說：「無論是彈藥還是平台，台灣尚未與美國共同生產美國武器。」美台商業協會會員包括國防承包商。

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