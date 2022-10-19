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稱引發全美抗議的佛洛伊德之死非因警察 「肯爺」要被告了

編譯周辰陽／即時報導
美國知名饒舌歌手兼時尚設計師肯伊威斯特。資料照片。（美聯社）
美國知名饒舌歌手兼時尚設計師肯伊威斯特。資料照片。（美聯社）

美國知名饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）近年屢傳爭議，最近還在一檔Podcast聲稱2020年因警方執法不當喪命、進而在全美引發示威抗議的佛洛伊德（George Floyd）是死於藥物濫用。佛洛伊德女兒吉安娜（Gianna Floyd）的母親透過律師宣布提告，索賠2.5億美元。

衛報、NBC新聞與Fox 5 Atlanta報導，嘻哈Podcast《Drink Champs》15日發布了肯伊威斯特訪談。他在節目中質疑佛洛伊德的死因，認為是因為服用吩坦尼（Fentanyl），而不是因為前警員沙文（Derek Chauvin）跪壓頸部長達9分半而喪命，還稱沙文的膝蓋「甚至不是像那樣壓在他的脖子」，同時發表了反猶言論。

《Drink Champs》現已將肯伊威斯特的訪談下架，主持人之一的饒舌歌手N.O.R.E.則因反彈四起而於17日向佛洛伊德家人道歉。

根據報導，吉安娜、其母親華盛頓（Roxie Washington）與委任律師18日透過新聞稿宣布，對肯伊威斯特提出訴訟，理由是他對佛洛伊德之死的「令人反感」言論，稱「有些言詞會帶來後果，威斯特先生將會明白這一點」。

接受委託的律師事務所在新聞稿表示，華盛頓指控肯伊威斯特騷擾、不當取用、誹謗與造成精神損害，並代表吉安娜起訴肯伊威斯特、他的商業夥伴與同事，向佛洛伊德遺產賠償2.5億美元的損失，同時還為《Drink Champs》的言論而向肯伊威斯特發出了停終信函（Cease-and-Desist Letter），要求他停止就佛洛伊德之死公開發表評論。

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