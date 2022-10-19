民主黨民調不大妙 救經濟無力 拜登強攻墮胎牌

拜登18日在華府一場造勢活動中對支持者承諾，他明年送交國會的第一件法案就是立法保障婦女墮胎權。(美聯社)

距離11月8日期中選舉投票日僅剩三周，拜登 總統18日在華府對支持者承諾，他明年送交國會的第一件法案就是立法保障婦女墮胎 權。這被視為鞏固並拉攏更多婦女選票，以及對最高院廢除墮胎權不滿的獨立選民，希望在選前拉抬民主黨 選情。

根據民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)最新調查結果，民主黨獲得48％選民的支持，領先共和黨的45%，但差距拉近到僅剩3個百分點，這個月稍早，民主黨還領先5個百分點。另據紐約時報與錫耶納學院(Siena College)17日公布的民調，共和黨人的整體支持度以49%領先民主黨人的45%，民主黨已失去領先優勢。

觀察家預測：民主黨恐失眾院控制權

這波消長主要是受到物價持續上漲的影響。9月份消費者物價指數年增率為8.2%，扣除食物及能源價格之後的核心通膨率也達到6.6%，創下40年新高。

「晨間諮詢」的調查還顯示，46%的受訪民眾相信共和黨更有能力處理經濟問題，而願意為民主黨背書的只有39%，兩者相差7個百分點。值得注意的是，6月的時候，同樣的問卷，相信共和黨的人數比例比相信民主黨的多出了16點。

經濟情勢同樣也衝擊到拜登的個人聲望。另外，路透/益普索(Reuters/Ipsos)周二(18日)合作的民調顯示，拜登總統的支持率仍然維持在40%，比起前一周沒有變化，只比5、6月時的36%稍微好一點。路透直接點名拜登欲振乏力的支持度，恐怕將是今年民主黨選情的不祥徵兆。政治觀察家也預測，民主黨很可能在這次選舉中失去眾議院控制權，但還是有可能維持參議院的多數黨地位。

不過這對於拜登來說是不夠的。

拜登開支票：墮胎權明年送國會首案

拜登周二(18日)在華府著名地標霍華德劇院的一場造勢活動中對支持者承諾，他明年送交國會的第一件法案就是將允許合法墮胎的羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例立法成為正式法典。前提是民主黨必須在這次期中選舉中掌握國會兩院大多數席次，以確保墮胎合法化可以順利過關。

拜登向選民喊話：「如果你在乎選擇的權利，你就必須去投票。」他敦促支持者將更多民主黨候選人送進國會，以確保能在聯邦層級恢復對於合法墮胎權利的保障。

「唯一可以確保阻止這些極端法律傷害婦女健康及權益的方法就是讓國會通過一項(允許墮胎的)法律，」拜登呼籲選民：「現在我們還差那麼幾張票。」

即使民主黨能夠在這場苦戰中贏得勝利，繼續掌握參眾兩院的大多數席次，白宮仍然必須排除國會制度性的阻礙。參院議事規範要求大部分的立法案必須取得60張同意票才能過關，但拜登希望墮胎合法化能夠採取簡單多數決就好。

選情緊張，民主黨再強打墮胎議題，希望吸引婦女選票。圖為亞利桑納州維權人士支持墮胎權的行動。（Getty Images）

民主黨內部對於這項修正措施，尚未形成全面共識。賓州參議員候選人費特曼(John Fetterman)和威斯康辛州的巴恩斯(Mandela Barnes)，這兩位被視為最有希望成功變天、推倒各該州現任共和黨參議員的新人，都已經公開表示支持排除墮胎立法的路障；但兩位溫和派的現任參議員：亞利桑納州的席納瑪(Krysten Sinema)和西維吉尼亞州的曼欽(Joe Manchin)則抱持著反對態度。席納瑪就曾表示，她寧願保留這些阻礙，以免降低門檻後反而給予共和黨團企圖制定更嚴格禁止墮胎條文時的可趁之機。