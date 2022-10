裴洛西老公疑內線交易 早一步買下100萬元谷歌股票

眾院議長裴洛西的丈夫保羅(右),被控在民主黨提案禁止議員炒股之前,購買了100萬元的谷歌股票。(路透)

福斯新聞網(Fox News)報導,民主黨眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)14日提交國會的財產申報紀錄顯示,她的丈夫保羅·裴洛西(Paul Pelosi)2021年12月買下科技巨擘谷歌 (Google)股票 認購期權(Call Options),並在民主黨今年9月間提案禁止國會議員炒股之前,提早一步於9月16日行使買權,購買至少100萬元的谷歌股票。

報導指出,保羅‧裴洛西在9月16日行使買權,購買谷歌股票價值在100萬元至500萬元之間,時間是民主黨籍聯邦眾議員提案禁止國會議員及配偶購買個股的一周之前。這項禁止國會議員及配偶炒股的提案,獲得了裴洛西的支持,法案主旨在於禁止聯邦公職人員炒股,以免涉及利益衝突。

2021年12月間,保羅‧裴洛西以特定價格買下谷歌股票的認購期權。

名稱為「對抗政府財務利益衝突法案」(Combatting Financial Conflicts of Interest in Government Act)的提案,內容禁止國會議員及配偶、撫養兒女買賣或持有證券、大宗商品、期貨、加密貨幣(cryptocurrency)或其他數位資產投資,同樣受到規範的對象還有聯邦法院法官、最高法院大法官、總統、副總統、聯準會決策機構聯邦準備系統理事會(Federal Reserve Board of Governors)成員等。

受到規範的對象必須依照規定申報持有項目,或者放入符合規定的保密信託(Blind Trust,又稱盲目信託)。

「對抗政府財務利益衝突法案」允許官員把錢放入其他投資項目,例如標的多元化的共同基金(mutual funds)及交易所買賣基金(exchange-traded funds,ETFs)、美國公債(U.S. Treasury bills)、債券與票券(bonds and notes)以及州政府或市政府的市政債券(state and municipal bonds)。