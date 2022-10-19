我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

裴洛西老公疑內線交易 早一步買下100萬元谷歌股票

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長裴洛西的丈夫保羅（右），被控在民主黨提案禁止議員炒股之前，購買了100萬元的谷歌股票。（路透）
眾院議長裴洛西的丈夫保羅（右），被控在民主黨提案禁止議員炒股之前，購買了100萬元的谷歌股票。（路透）

福斯新聞網(Fox News)報導，民主黨眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)14日提交國會的財產申報紀錄顯示，她的丈夫保羅·裴洛西(Paul Pelosi)2021年12月買下科技巨擘谷歌(Google)股票認購期權(Call Options)，並在民主黨今年9月間提案禁止國會議員炒股之前，提早一步於9月16日行使買權，購買至少100萬元的谷歌股票。

報導指出，保羅‧裴洛西在9月16日行使買權，購買谷歌股票價值在100萬元至500萬元之間，時間是民主黨籍聯邦眾議員提案禁止國會議員及配偶購買個股的一周之前。這項禁止國會議員及配偶炒股的提案，獲得了裴洛西的支持，法案主旨在於禁止聯邦公職人員炒股，以免涉及利益衝突。

2021年12月間，保羅‧裴洛西以特定價格買下谷歌股票的認購期權。

名稱為「對抗政府財務利益衝突法案」(Combatting Financial Conflicts of Interest in Government Act)的提案，內容禁止國會議員及配偶、撫養兒女買賣或持有證券、大宗商品、期貨、加密貨幣(cryptocurrency)或其他數位資產投資，同樣受到規範的對象還有聯邦法院法官、最高法院大法官、總統、副總統、聯準會決策機構聯邦準備系統理事會(Federal Reserve Board of Governors)成員等。

受到規範的對象必須依照規定申報持有項目，或者放入符合規定的保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)。

「對抗政府財務利益衝突法案」允許官員把錢放入其他投資項目，例如標的多元化的共同基金(mutual funds)及交易所買賣基金(exchange-traded funds，ETFs)、美國公債(U.S. Treasury bills)、債券與票券(bonds and notes)以及州政府或市政府的市政債券(state and municipal bonds)。

裴洛西 股票 谷歌

上一則

受經濟拖累 66民主黨新人今年連任難

下一則

墮胎議題發酵 密西根州婦女票轉向民主黨

延伸閱讀

中國電池巨頭北美建廠延宕 寧德時代接美儲能大單

中國電池巨頭北美建廠延宕 寧德時代接美儲能大單
解放軍擾台減少 機艦頻闖日韓海空

解放軍擾台減少 機艦頻闖日韓海空
裴洛西訪方李邦琴社區農場 與員工合唱「友誼地久天長」

裴洛西訪方李邦琴社區農場 與員工合唱「友誼地久天長」
訪方李邦琴農場 裴洛西談仇亞犯罪：正義伸張才會停止

訪方李邦琴農場 裴洛西談仇亞犯罪：正義伸張才會停止

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知