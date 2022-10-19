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喬治亞州提前投票 選民異常踴躍 排隊30分鐘

編譯陳韻涵／綜合18日電
根據美國投票法規選民可在投票日前三周親赴投票所提前投票。圖為喬治亞州排隊投票的選民。（路透）
根據美國投票法規選民可在投票日前三周親赴投票所提前投票。圖為喬治亞州排隊投票的選民。（路透）

喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)18日表示，17日提前親自投票首日，喬州選民踴躍響應，部分選民排隊30分鐘才投到票。

有線電視新聞網(CNN)報導引述喬州選務官員說法報導，超過13萬1000人於17日投票，比上一次期中選舉2018年時的7萬1000人多約85%。

州務卿辦公室表示，根據喬州選民登記，全境約有超過700萬名活躍選民。

尋求連任的州務卿拉芬斯伯格密切關注選情，他說排隊人潮不多，但得知有部分選民在少數都會區的熱門投票所等候逾30分鐘才投到票。 

拉芬斯伯格此次也在州務卿的選票上，他的對手是越南裔的州眾議員阮碧(Bee Nguyen，民主黨)，以及四年前曾參選州長的自由意識黨(Libertarian Party)人士梅茲(Ted Metz)。

喬州多次在期中選舉成為關鍵選區，此次也不例外。

新的投票法規允許選民在選舉日前三周到11月8日選舉日當天，親自提前投票，同時也祭出嚴格投票法規，讓選民更難透過通訊投票；民權團體密切觀察新的選舉規定修正指南上路後，首場選舉投票的情況。

喬州的投票率在2018年上次期中選舉時也很高，但在2020年總統大選時就回落；拜登2020年拿下喬州，成為繼柯林頓1992年贏得喬州後，首位在喬州取勝的民主黨籍總統候選人。

2021年1月，民主黨籍的現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)和奧薩夫(Jon Ossoff)分別在補選中擊敗尋求連任的共和黨對手，讓民主黨取得參院多數地位。

然而，經濟不景氣、通貨膨脹與飆漲油價經常成為媒體頭條，加上選民通常會在期中選舉中反對第一個任期的總統，重重危機威脅民主黨續掌國會多數的地位。

參院本次選舉可能再次以50席對50席平局，喬州更是關鍵。沃諾克與共和黨對手沃克(Herschel Walker)競爭激烈，高調反墮胎的沃克稍早被爆料曾幫前女友支付墮胎費用，且不只一次。

通訊投票 喬州 民主黨

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