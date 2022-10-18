中國製「極音速」飛彈 美國科技幫了大忙？

珠海市的中國國際航空航天博覽會上，展示中國自製的代號「潛龍」殲16多功能戰機。(美聯社)

根據華盛頓郵報 調查報導，負責研發中國極音速(hypersonic)計畫與飛彈計畫的軍方研究團體，其中許多雖然被美國列在禁止出口的黑名單上，卻仍購買各式各樣的特殊美國科技，例如獲得五角大廈 數百萬元補助或合約公司所製造的產品。

報導指出，美國針對可能威脅美國國家安全的外國勢力祭出出口禁令，避免美國先進科技被販賣或轉售到這些國家，但中國軍方團體透過私人中國企業便取得了先進軟體產品。

在組織龐大的中國軍事研究學院任職以及在中國私人企業服務的科學家受訪時說，例如具有高度專業性的航空工程軟體等美國科技，填補了中國內部對於武器發展的重大落差，讓中國軍力提升獲得關鍵進展。

一名在大學實驗室工作，負責測試極音速飛行器的中國科學家指出：「在這個案例當中，美國科技比較先進，如果沒有外來技術的協助，我們沒辦法完成某些特定項目。」這名科學家也說：「技術基礎完全不一樣。」

華郵報導，聯邦計畫資料庫紀錄顯示，產品被賣到中國軍事研究機構的某些美國公司，因為研發尖端科技而曾獲得美國國防部 經費補助，形成了五角大廈拿錢贊助中國軍事現代化發展的詭異現象。

專門研究極音速計算研究的波德爾科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)國家安全倡議研究中心(Center for National Security Initiatives)主任柏德(Iain Boyd)指出：「如此狀況令人感到不安，因為基本概念就是，可以發展極音速軍事武器的科技，是用美國納稅人的錢透過美國國防部所贊助，到頭來科技卻流入了中國。」

華盛頓郵報在調查採訪中，根據合約內容與國防部補助檔案進行追蹤分析，並訪談了六名在中國軍方實驗室或大學實驗室任職的中國科學家。報導指出，2019年以來，從美國賣給共計數十個機構的300多件科技產品，後來都涉及中國極音速計畫或飛彈計畫。

報導指出，美國的尖端軟體一直源源不絕流入中國的研究領域，且是中國軍方揚言要超越美國的重點項目，反映了華府面臨想要避免中國軍方剝削美國創新科技卻事與願違的現實挑戰。