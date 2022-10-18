我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

中國製「極音速」飛彈 美國科技幫了大忙？

記者顏伶如／綜合報導
珠海市的中國國際航空航天博覽會上，展示中國自製的代號「潛龍」殲16多功能戰機。(美聯社)
珠海市的中國國際航空航天博覽會上，展示中國自製的代號「潛龍」殲16多功能戰機。(美聯社)

根據華盛頓郵報調查報導，負責研發中國極音速(hypersonic)計畫與飛彈計畫的軍方研究團體，其中許多雖然被美國列在禁止出口的黑名單上，卻仍購買各式各樣的特殊美國科技，例如獲得五角大廈數百萬元補助或合約公司所製造的產品。

報導指出，美國針對可能威脅美國國家安全的外國勢力祭出出口禁令，避免美國先進科技被販賣或轉售到這些國家，但中國軍方團體透過私人中國企業便取得了先進軟體產品。

在組織龐大的中國軍事研究學院任職以及在中國私人企業服務的科學家受訪時說，例如具有高度專業性的航空工程軟體等美國科技，填補了中國內部對於武器發展的重大落差，讓中國軍力提升獲得關鍵進展。

一名在大學實驗室工作，負責測試極音速飛行器的中國科學家指出：「在這個案例當中，美國科技比較先進，如果沒有外來技術的協助，我們沒辦法完成某些特定項目。」這名科學家也說：「技術基礎完全不一樣。」

華郵報導，聯邦計畫資料庫紀錄顯示，產品被賣到中國軍事研究機構的某些美國公司，因為研發尖端科技而曾獲得美國國防部經費補助，形成了五角大廈拿錢贊助中國軍事現代化發展的詭異現象。

專門研究極音速計算研究的波德爾科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)國家安全倡議研究中心(Center for National Security Initiatives)主任柏德(Iain Boyd)指出：「如此狀況令人感到不安，因為基本概念就是，可以發展極音速軍事武器的科技，是用美國納稅人的錢透過美國國防部所贊助，到頭來科技卻流入了中國。」

華盛頓郵報在調查採訪中，根據合約內容與國防部補助檔案進行追蹤分析，並訪談了六名在中國軍方實驗室或大學實驗室任職的中國科學家。報導指出，2019年以來，從美國賣給共計數十個機構的300多件科技產品，後來都涉及中國極音速計畫或飛彈計畫。

報導指出，美國的尖端軟體一直源源不絕流入中國的研究領域，且是中國軍方揚言要超越美國的重點項目，反映了華府面臨想要避免中國軍方剝削美國創新科技卻事與願違的現實挑戰。

國防部 五角大廈 華盛頓郵報

上一則

台海問題 布林肯：須和平解決 趙春山：攤牌時刻近了

下一則

因20大？難達標？中國宣布無限期延後公布GDP等數據

延伸閱讀

馬斯克堅稱不爭取 但歐美政府均考慮承擔星鏈服務費

馬斯克堅稱不爭取 但歐美政府均考慮承擔星鏈服務費
彭博經濟研究預測：美國100%會在未來12個月陷衰退

彭博經濟研究預測：美國100%會在未來12個月陷衰退
美官員：預期俄將核武演習 俄方應通知但尚未收到

美官員：預期俄將核武演習 俄方應通知但尚未收到
馬斯克喊燒錢 美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路

馬斯克喊燒錢 美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。（美聯社）

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

2022-10-15 10:42
拜登總統（左）今年7月15日訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國王儲穆罕默德（右）接待。（美聯社）

顏面掃地 美國「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

2022-10-11 10:12
美國對中國半導體出口管制升級，業界推演半導體業後續發展三套劇本，包括中企與南韓記憶體廠衝擊大於台廠、全球記憶體市況將加速落底，以及2023年初高速運算相關需求將面臨短期亂流。圖為美國總統拜登。（美聯社）

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

2022-10-12 22:11

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠