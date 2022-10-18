中國駐英領事館毆打示威港人 英首相府：令人極為憂心

英國警方17日表示正在調查中國駐英國曼徹斯特總領事館內外所發生的事。圖為一名英國警察16日正拉開戴著口罩、攻擊攻擊示威人士的中領館工作人員。(Getty Images)

英國 廣播公司(BBC)報導，在中共 20大16日召開當天，一群民眾在英國曼徹斯特的中國領事館外集會抗議時，突然有一群男子從館內衝出，強拉一名來自香港 的抗議者進入館內，在警方及其他集會民眾的協助下，被拉者才得以脫身。

該名抗議者表示，這群領事館人員衝出，破壞他們的抗議標語而引發衝突，當他們試圖制止領事館人員這樣做時，這些人員試圖將他拖入領事館內，因警方將他拉出才脫身，混亂期間他曾遭到毆打。

據報導，衝出去破壞集會現場的領事館人員至少有八人，部分還戴上頭盔、穿防彈背心。

事件發生後，除中國領事館外，英國警方也成為抗議對象，因為他們認為警方對此事太軟弱。據報導，駐英外交機構外面有示威、甚至引發衝突的事件屢見不鮮，但是館員衝出破壞集會活動就很罕見，試圖將示威者拖入館內毆打更是極其稀有。

當天的集會現場，原本警方只有兩人，後因領事館人員破壞現場而增加警力，試圖制止他們；為將該名香港抗議者救出，警方一度跨過領事館大門而進入領館院子。

領事館事後表示，這是因為抗議者展示了「侮辱性」的中共總書記習近平肖像；該名抗議者則說，這件事情實在「荒唐」，「在(英國)這裡，我們理應能暢所欲言。」

英國首相發言人對外表示，此事「令人感到極為憂心」；下議院議員、前保守黨黨魁史密斯(Iain Smith)表示，英國應驅逐涉事外交官；工黨影子外交大臣拉米(David Lammy)則說，破壞在英國的和平集會是「不能容忍」的事情。

目前此事由曼徹斯特警方及內政部調查，有可能會做出刑事指控；屆時外交部將會衡量該採取何種外交上的回應。 中國駐英國曼徹斯特總領事館外，一名中領館工作人員16日從領館出來要拆除抗議習近平「國王的新衣」畫像。 (Getty Images)

來源：BBC News 中文