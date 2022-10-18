台海問題 布林肯：須和平解決 趙春山：攤牌時刻近了

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）17日表示，北京 決心加快統一時間表，不惜以武力手段來實現，就是從根本上破壞現狀和造成局勢高度緊張的原因；他喊話北京重新回到和平解決兩岸歧見的立場，並重申美國將履行支持台灣自我防衛的承諾。

布林肯在史丹福大學和在該校任教的前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）對談美國外交政策，一名學生詢問布林肯對台灣的看法。

布林肯表示，美國數十年來的對台政策堅持歧見必須以和平方式解決，實際運作順暢，既避免衝突，也讓台灣人民取得真正繁榮。

「近年來北京對台灣的做法發生變化。」布林肯呼應賴斯的說法表示，比起維持現狀，不如說現狀已經不再為北京所接受，北京決定追求更快的統一時間表；若和平手段行不通，那就脅迫；若脅迫不起作用，那就可能以武力來實現其目標，這就是從根本上破壞現狀和造成局勢高度緊張的原因。

布林肯表示，這是值得關注的問題，不只是美國，世界各國均高度關注，因為台海位居國際海運要衝，若發生危機，將衝擊世界經濟，各國都會受害。

布林肯也提到半導體，他說，若台灣生產晶片因危機而中斷，世界各地就會爆發經濟危機；維持台海和平穩定，確保和平解決兩岸歧見，對美國和全世界各國都至關重要，這也是美國一直高度投入的原因。

「我希望北京會回到這樣的立場：它確實看到確保和平解決（兩岸）歧見的好處。」布林肯說，「它不會試圖透過脅迫或動用武力這樣更糟的方式來施壓。」

布林肯表示，美國決心實現對台灣和台灣關係法的承諾，支持台灣自我防衛，美國也完全恪守「一個中國」政策；他說，一中政策並未改變，也不會改變，政策核心是和平解決歧見，若這變了，面對未來極具挑戰的環境，將是前景堪憂。

此外，針對中共 中央總書記習近平在20大演說稱，絕不放棄以武力統一台灣；美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）17日在例行記者會表示，任何片面改變現狀的行為都會令人高度憂慮，美國沒有改變基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，除此之外不做任何假設或預測。

台灣國安會前秘書長蘇起則指出，習口頭未提九二共識，意即兩岸模糊空間變小、和平統一弱化，若中美持續對抗，以武統片面解決的時機就到了。國民黨大陸事務部前主任左正東也說，和平統一不再是中共堅持的唯一方針，為「條件式武統」埋下伏筆。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，20大後，中共反獨肯定更硬，促統也會更軟，但攤牌時刻肯定愈來愈近，也不會再讓現狀一直維持下去。

至於外界關心中國可能動武時間點，趙春山認為，沒有所謂時間表，畢竟連美國都能搞戰略模糊，北京自然也可保持彈性。他認為，中共一定會把統一的問題擺在議程上，「有議程表，而不是時間表」。