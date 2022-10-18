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因20大？難達標？中國宣布無限期延後公布GDP等數據

編譯陳韻涵／綜合17日電
習近平的清零防疫政策，似乎未見休止，綁住中國生產力。圖為北京市民16日在街頭做核酸檢測。(美聯社)
習近平的清零防疫政策，似乎未見休止，綁住中國生產力。圖為北京市民16日在街頭做核酸檢測。(美聯社)

全球第二大經濟體中國17日宣布，原定18日發布的第3季和9月單月經濟成長率等經濟數據將無限期延期發布；中國當局未說明原因，外界猜測與20大有關。許多經濟學者預測中國經濟成長趨緩且未達官方目標，華爾街日報報導，這與中國國家主席習近平以政黨意識形態為核心的施政方針，且希望在2035年讓中國經濟擴張一倍的雄心計畫有關，這必須中國往後15年的經濟每年都成長近5%，不但今年難達標，長遠更不可能。

中國國家統計局原定18日發布第3季和9月單月經濟成長率等宏觀經濟數據，但17日未說明詳情便在日程表上加註「延期」，未再公告發布時間點。

延期發布的數據包括國內生產毛額(GDP)、季度主要行業增加值初步核算報告、規模以上工業生產月度報告、能源生產情況月度報告、固定資產投資月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、全國居民收支情況季度報告、全國工業產能利用率季度報告，以及70個大中城市住宅銷售價格月度報告。

紐約時報報導，中共當局採取諸多措施，避免任何情況干擾中共20大進行，包括幾乎全面管制北京旅行，全境要求頻繁篩檢新冠病毒；外界將數據延期發布的原因指向20大，推測宏觀經濟數據成績可能不好看。

西方經濟學者預測，中國第三季經濟成長同比去年可能僅增3%，不及中國政府工作報告3月訂定的約5.5%全年經濟成長率；受疫情反覆封城等因素影響，中國經濟成長表現受挫，第1季經濟成長率4.8%、第2季則僅0.4%。

習近平兩年前宣布雄心計畫，要在2035年前擴大中國財富並讓中國經濟規模擴張一倍。

決策官員估計，為達此目標，中國經濟未來15年必須年增近5%；許多中國內外的經濟學者認為，5%目標難以達成，不只今年，長期來看也很難。

華爾街日報分析，習近平的一大挑戰在於其政治理念，他2012年掌權以來，便以意識形態為先、國家安全及共產黨控制為政策核心，堅持更全面的管制經濟；許多經濟學者表示，這讓推動中國非凡成長且充滿活力的私人企業付出代價。

習近平的清零防疫政策，似乎未見休止，綁住中國生產力。圖為安徽准北的民眾戴著口罩1...
習近平的清零防疫政策，似乎未見休止，綁住中國生產力。圖為安徽准北的民眾戴著口罩16日在收看習近平在北京出席中共16大會議。(Getty Images)

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