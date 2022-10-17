馬斯克喊燒錢 美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路

美國國防部正考慮資助世界首富馬斯克的星鏈衛星網路服務，星鏈有助於恢復飽受戰亂的烏克蘭當地通訊設施。（路透）

美國媒體Politico今天引述兩名參與政策討論的美國官員說法報導，美國國防部正考慮資助世界首富馬斯克 的星鏈衛星網路服務，星鏈有助於恢復飽受戰亂的烏克蘭 當地通訊設施。

營運「星鏈」（Starlink）的太空 探索科技公司（SpaceX）與美國國防部都沒立即回覆路透置評請求。

Politico報導還提到，最有可能的資金來源將是美國國防部「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative），這項方案目的在於支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

馬斯克（Elon Musk）曾在14日表示，他的太空探索科技公司沒辦法「無限期」資助烏克蘭星鏈網路服務，但隔天又改口說，儘管仍在虧錢，太空探索科技公司將繼續為烏國星鏈服務提供資金。

太空探索科技公司在2018年2月推出的星鏈，屬於次世代衛星網路，主要目標在提供世界各地寬頻網路服務。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）旋即在2月26日要求馬斯克提供烏國星鏈基地台，以及衛星網路服務。

費多羅夫上週表示，星鏈網路服務協助恢復烏克蘭重要地區的能源和通訊基礎設施。