中共20大 習近平不放棄武統台灣 預告未來世局不太平

中共20大16日在北京人民大會堂開幕。習近平代表第19屆中央委員會向大會作報告。(新華社)

中國國家主席習近平 16日在中國共產黨第20次全國代表大會(20大 )開幕致詞上，對外強調建軍、拒絕放棄武統台灣，對內強調國家安全維穩、堅持新冠疫情 動態清零，紐約時報報導習近平演講時摘出「驚濤駭浪」(stormy seas)一詞，指習已預示未來世局不會太平無事。

習堅持繼續清零政策

紐時16日報導，習近平形容自己的強硬清零政策，讓國家免受新冠疫情荼毒，現在要專注於確保中國在多重全球威脅中崛起。

習盛讚掌權十年 中國取得大勝利

習近平強調自己掌權這十年，中國取得歷史性的進展，黨內肅貪、打擊香港反政府示威、生態文明建設，都是重大勝利；另外，中國的對外政策，就抵禦西方的「霸凌」及保護主義，顯然是指就人權、科技及對台灣的主權宣示，北京與外國勢力鬥爭，取得一連串成功。

上海市民16日在街頭觀看實況轉播中共20大在北京人民大會堂開幕儀式的中共總書記習近平講話。(Getty Images)

習呼籲團結「準備驚濤駭浪考驗」

習近平盛讚自己政績，但不忘嚴峻警告，要全國團結起來，支持中國共產黨，因應他形容的世局日益動盪、敵意孳生；習雖未點名美國，但他對美國的不信任，適足以充當這番警告的背景。

習近平指出，中共接下來要「居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」

習近平表示，將加速國內科技創新，升級中國已叫人生畏的國安機器；中國將直接或透過聯合國之類的機構，進一步對世事發揮影響力，但他同時警告，接下來幾年國家將受到新挑戰。

習近平發表這番演說之前一周，美國總統拜登才簽署懸之已久的國家安全戰略，點出中國是對美國國安及全球地位的威脅。紐時報導，但習近平一如往常，在對黨代表大會的宏大講詞裡，沒提到美國，也沒對俄國因侵略烏克蘭而搖搖欲墜置評。

只是，中方官員按理會由習的講詞裡摘出警語，以備與華府就近來發生的事務對峙，例如美國最近限制半導體科技出口到中國，以及華府支持台灣。

習強調政治建軍 加強練兵備戰

香港中國政情分析家林和立指出，習近平16日的立場顯示，美、中對峙將持續下去；習近平每次講話，都強調國際氛圍日益複雜、嚴苛，其中含意十分清楚。

就軍事方面，習近平表示要由「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍」等方面，「全面加強練兵備戰」、「確保槍桿子永遠聽黨指揮」。

中共20大16日在北京人民大會堂開幕。與會的(左起)溫家寶、張德江、年逾百歲的中共元老宋平坐在輪椅上，及曾慶紅。(路透)

習報告 未提美國又直指美國

台灣的國立政治大學東亞所教授王信賢表示，習近平演說從頭到尾沒提到美國，但幾乎一切又直指美國。

紐時指出，習近平20大開幕演講的政策涵義，要花一段時間把說詞轉化為政策提案及立法，才能更為清楚，但一些最立竿見影的影響，應在中國的科技部門；習近平指出，必須加快努力，熟練駕馭對經濟及軍事競爭至為關鍵的科技。由習近平談話可知，重大推動案要由國營事業而非民間產業來推動。

Albright Stonebridge Group中國科技政策專家崔歐洛(Paul Triolo)指出，習近平加碼於由國家領導的創新，同時試著丟根骨頭給中國的創新科技菁英，安撫他們認為自己依然重要，只是給什麼新誘因並不清楚。