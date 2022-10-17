轉捩點… 習近平20大報告 不講改革 回歸政治

中共20大在北京開幕，中共政治局七常委習近平(中)、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及中共前總書記胡錦濤(右四)在主席台上。(新華社)

中共20大 16日在北京開幕，大會第一焦點，是上屆中共總書記提交報告。習近平 提交的這份報告，文如其名是一份政治報告，由之簡單說來，中共20大第一天，是習近平講政治。這些政治內容，如他本人所說，是現在就要開始做起，所以習近平做報告、講政治之時，就是中共也是中國一個重要轉捩點。

中共黨代會除了人事換屆、誰上誰下，從來第一節目都是上屆總書記代表上屆中央委員會，向大會作報告。這份報告性質是工作報告，但從毛澤東時代起，這份報告就被稱為政治報告。直到1980年代，中共轉型改革開放，定發展經濟為中心工作，報告主談改革開放，刻意降調政治，但仍沿舊習，稱為政治報告。但到中共20大，這份報告回歸講政治了。

習近平中共20大報告重點一次看。(資料來源╱新華社、製表╱大陸中心)

人民、發展、安全 3關鍵詞

中共20大開幕，習近平首度不念全文，只念他選的提要內容，雖然未納全文，但中國學界有心人已據實時播發稿，作了技術性分析，有一份「關鍵詞頻相對水平」的圖表，具體來說，是將中共19大和中共20大政治報告，作關鍵詞的對比。得出了五條含蓄的結論。

其中最矚目的，是關鍵詞最高頻是「人民」、「發展」二詞，差近一半排第三位的才是「安全」，其他關鍵詞又只及「安全」的一半。

研究文件用關鍵詞頻度對比，是一種好方法，但只能讀出講了什麼不講什麼、講什麼多講什麼少，研究政治報告還是應該去讀出政治人物的心聲，去了解其謀篇布局之用意。以中共20大政治報告而言，可能迷糊於關鍵詞中，讀不出這是習近平政治觀念的集大成者，是中共多年來沒有的政治報告講政治。

3個觀察 解讀習政治報告

有什麼理由，說習近平在講政治呢，首先一點，政治報告大講馬克思主義，這是多年未見。讀這份報告，開篇講中共過去十年，就強調「十年來，我們堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想……」，就提出「我們創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，提出一系列治國理政新理念新思想新戰略，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。」接著讀下去，方方面面、過去未來，都提馬克思主義，第二部分更是「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」專章。

其二，中共多年來的政治報告，沒有一份如今天這樣，大談意識形態。中共20大報告，不僅在第八部分，談到「我們要堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度」、提出「我們要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，全面落實意識形態工作責任制」。如此的專門章節，大大段落談意識形態，是中共政治報告前所未有。

談意識形態 革命取代改革

其三，報告中恢復強調了許多中共傳統政治提法、政治主張，也是前所未有，比如強調中共是馬克思主義政黨，說「馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想」；重申「我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」；還有人認為通篇不再提改革，而用革命取代，如「全面依法治國是國家治理的一場深刻革命」等等。

2個全面 揭新時代來臨