國務院大力推動外交與科技相結合 側重資安

國務卿布林肯16日起訪問矽谷，將會晤科技業領袖。（路透）

國務院 要求科技業擴大參與因應國家安全的挑戰，包括俄烏戰爭及美中科技競爭等領域。國務卿布林肯 16日起訪問矽谷，將會晤科技業領袖，「凸顯科技外交在強化經濟與國家安全中的關鍵角色」，並大力推動外交與科技相結合，尤其是網路安全領域。

美國歷任政府一向都致力於強化與大型科技公司的關係，要求企業與政府分享網路安全威脅情報，確保先進科技生產，或默默進行監視計畫合作。國務院目前更加重視網路安全」。布林肯行前發表聲明指出，我們在塑造科技未來的進程中扮演要角。

國務院去年新成立網路空間與數位政策局，任命前科技業主管、陸戰隊軍官費克主持，也是美國第一位網路無任所大使。他表示，政府必須成為美國科技業者與外國政府之間發揮更大的中介角色。

費克強調，「民間部門有強大的能力，用於強化烏克蘭 的數位防禦」。俄烏戰爭以來，微軟、字母公司等科技業者一直與烏克蘭政府及民眾共享資訊，以切斷俄羅斯發動的駭攻，馬斯克主持的太空探索技術公司也提供衛星網路服務。」

他並表示，「我們不能只是依靠民眾的善意。我們必須與民間部門合作研發具有市場競爭力的選項」。