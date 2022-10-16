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馬斯克從烏克蘭到台灣的推文 為美國外交情勢添亂

編譯陳律安／綜合外電
全球首富馬斯克對烏克蘭、台灣等問題發表意見，使美國的外交情勢更複雜。 （路透）
全球首富馬斯克對烏克蘭、台灣等問題發表意見，使美國的外交情勢更複雜。 （路透）

全球首富馬斯克常以推特帳戶為武器，威脅取消收購推特，或嘲笑美國總統拜登是「人形」襪子玩偶。近來他甚至跨入更凶險的地緣政治領域，對如何終止俄烏戰事提出令人費解的建議，也宣稱可讓台灣成為特別行政區，以解決主權問題。他的推文或公開發言，引發歐洲多國元首和外長的怒火，也激怒了台灣官員。

現在馬斯克又將事情鬧大，最新爭議涉及他的資金。他14日揚言中斷SpaceX公司對烏克蘭提供的星鏈衛星網路服務，此舉恐斷絕烏克蘭部隊重要的通訊管道，但隨即在15日改口說支持做善事，SpaceX公司會持續提供免費的星鏈服務。

儘管馬斯克不是第一位捲入外交政策紛擾的美國企業高層或名人，但他的財力和喜歡胡鬧的性格，加上手握數十億美元的美國軍方合約，使他的發言不能以玩笑看待。

若馬斯克順利以440億美元收購推特，完全掌管這個社交媒體平台，他將擁有前所未見的話語權。

一名美國國務院官員說，美國的外交官員很清楚馬斯克發表的爭議言論，也向盟國和親近的盟友明確表示，馬斯克的個人發言不代表拜登政府的想法。

馬斯克日前表示，烏克蘭應放棄遭俄國分裂的克里米亞半島，以中止俄烏戰爭，引發歐洲官員抨擊。他也說，台灣應該同意成為特別行政區。這項說法激怒了台灣官員，台灣國防部長邱國正表示，台灣軍方將不再採購特斯拉的產品。

芝加哥全球事務委員會理事長、前美國駐北約大使達爾德說，馬斯克已成為莫斯科和北京當局的傳聲筒，鑒於美中、美俄間的激烈利益衝突，這構成了很大的問題。

馬斯克 烏克蘭 推特

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