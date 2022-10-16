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習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

中共20大高層洗牌 李克強出路、習家班「入常」受關注

編譯潘勛／綜合15日電
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)

中共20大16日開幕，預計習近平將連任第三任期、成為自毛澤東以來的唯一一人；外媒指出，中共高層也將在會中重新洗牌，如從總理李克強的出路，可得知習是否打算進一步集權，執行備受爭議的經濟政策；美聯社認為習近平堅持一黨統治、對異議人士零寬容、封城檢疫對付新冠疫情等措施，不會有什麼改變。

「法蘭西24」(France 24)新聞頻道15日報導，中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；經歷過大飢荒、文革等浩劫，鄧小平治下的中共本對其領袖設下兩個任期的限制，但這一規矩2018年遭習近平廢除。

挪威中國政治專家蘭馬克(Marc Lanteigne)指出，20大當然只是橡皮圖章，為早已做好的決定蓋章背書；習近平已掌握那麼多權力，假如治國政策挨批，他難辭其咎；所以20大至少會顯示不管怎樣，習依然大權在握，甚至還強化習對中共的掌控。

德國弗萊堡大學(University of Freiburg)中國專家里斯(Daniel Leese)指出，除習近平掌權以外，20大還會有什麼新的宣布，很難預測；以往中共因派系爭權，黨代表大會經常會洩露工作報告，讓學者還能預測誰上誰下，這次少有跡象可供解讀，就算有也很難解析。

里斯指出，最近挺習的官媒宣傳文章減少，這一點或許意味習的光芒減損，但也可能代表習的權力已如日中天，根本不必再宣傳。

但一等20大結束，還是有些端倪可窺見中國未來發展方向；20大議程最重要時刻，在推出中央政治局25名委員，以及其常務委員會成員，由政治局委員名單可明確得知中國走向；政治局半數席位在20大要汰換，下台的人都達68歲年齡限制，習近平能讓多少忠於他的人「入常」(成為中央政治局常委)值得一瞧。

藍馬克指出，政治局的成色可透露習還有多大迂迴空間；分析人士指出，在一致忠於習近平的表象底下，還有兩個派系：一為江澤民支持的「上海幫」，要求更多經濟改革，另一派為「共青團派」，認定黨應該高於領袖。

加拿大漢學家帕耶特(Alex Payette)表示，最值得觀察的是總理李克強的出路；李克強現年67歲，距退休僅一年，習一直竭盡全力把李的影響力弱化到最小，若不能以自己人取代李克強，就象徵習還沒隨心所欲，把現況搓圓揉扁。

習近平 20大 中共

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分析中共20大 CNN ：中國經濟陷泥淖 習須推市場化改革

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