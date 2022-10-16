中共20大發言人：中經濟長期好轉 「清零」效果最好

中共20大首場記者會15日在北京舉行，20大發言人孫業禮公布20大議程，並答覆媒體關切的問題。(美聯社)

受新冠疫情 、國際環境影響，中共20大 召開期間，中國經濟發展正面臨空前壓力。中共20大發言人孫業禮15日對此回應外界質疑，強調中國經濟長期好轉的基本面沒有改變，堅持疫情「動態清零」是最經濟的、效果最好的，雙循環格局與對外開放不衝突、限制資本無序擴張與民營經濟發展不互相對立。

中共20大15日舉行首場記者會，孫業禮除公布20大議程和籌備情況，也回答外界關注的問題，近半媒體聚焦於中國經濟發展議題，包括經濟的快速增長是否結束，疫情「動態清零」是否讓中國被孤立等。

在回應經濟增速時，孫業禮稱，2013年至2021年，中國GDP年均成長6.6%，高於世界2.6%和發展中經濟體的平均值3.7%，作為世界第二大經濟體，能保持如此成長速度是非常難得的。

孫業禮接著緩頰稱，成長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標，並提及中國科技實力、綜合國力的發展等。他稱，受到新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下滑壓力，但採取一系列措施穩住經濟大盤，中國發展仍具諸多有利條件，長期好轉的基本面沒有改變。

他說，下一階段將加快構建新發展格局，更好統籌發展和安全，深化供給側結構性改革，擴大有效需求，保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，加大穩就業政策實施力度，保持經濟運行在合理區間。

至於中共提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，孫業禮說，這與對外開放不相互衝突，強調「中國決不會自我封閉，開放的大門只會愈開愈大」。

針對中國對互聯網平台監管趨嚴，他說，不能把限制資本無序擴張和促進非公經濟發展對立起來看，民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎，強調為資本設置「紅綠燈」，是要使資本健康發展，是有利的。