中共20大開幕 習近平談台灣問題：反分裂反干涉

中共20大16日在北京開幕，中共總書記習近平在開幕式上作政治報告。(美聯社)

中共 第20次全國代表大會(中共20大 )16日上午在北京開幕，這是近30年來中共最重要的一次黨代表大會。中共總書記習近平 發表政治報告，勾勒未來五年或更長時期的施政藍圖，其中涉台部分將會載入習的「新時代解決台灣問題總體方略」主張；習也可望在廿大後展開他的第三個任期。

上午10時，習近平帶領七政治局常委和國家副主席王歧山進入主席台，全場響起熱烈掌聲。

胡錦濤坐習旁邊 96歲江澤民缺席

大會由國務院總理李克強主持，到會的代表、特邀代表合計2340名，因病請假39人。坐在大會主席團座位的有十九屆政治局委員(含習近平在內的政治局常委)和中央書記處書記，有現任國家副主席王岐山，和已經退休的胡錦濤、李瑞環等元老。其中，擔任過總書記的胡錦濤坐在習近平旁邊。96歲的前中共總書記江澤民則缺席。

中共20大16日在北京開幕，中共總書記習近平在開幕式上作政治報告。(Getty Images)

談成就：五年脫貧實現小康

習近平在向中央委員會所作報告中，提到了過去五年的成就，包括實現小康，打贏脫貧攻堅戰，解決絕對貧困問題等。他也提到，中共正信心百倍推進中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中共也準備迎接驚濤駭浪的重大考驗。

談國際：發揚鬥爭精神 維護國家尊嚴

他特別指出，過去五年來，面對香港局勢動盪變化，中共有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折；面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中共堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。面對國際局勢急劇變化，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了中國發展和安全主動權。

習近平語畢，現場2000多名20大代表，響起約八秒掌聲。

中共黨報「人民日報」當天發表社論指出，20大是在中國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來五年國家發展的目標任務。

中共20大於16日上午在北京人民大會堂開幕。圖為20大代表和媒體記者陸續進入會場。(Getty Images) 中共20大於16日上午在北京人民大會堂開幕。圖為20大代表和媒體記者陸續進入會場。(路透)

習近平將邁入第三任期

除了政治報告，中共領導層人事改組和修改黨章也是20大的重頭戲，預料習近平將打破改革開放以來「連任不超過兩屆」的中共領導人接班制度，三度出任中共最高領導人。此外，中共19屆中央政治局25位委員有近半達「七上八下」畫線年齡，也將會換上新血，組成新一屆中共權力中樞。

習「兩個確立」將寫入黨章

根據議程，中共20大還將修改中共黨章，預計明確習核心歷史地位的「兩個確立」將寫入黨章。「兩個確立」為「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

中共20大會期將從16日至22日，大會將選舉新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。20大閉幕後，將召開20屆一中全會選舉新一屆政治局、政治局常委和總書記，新一屆政治局常委預計23日正式亮相。