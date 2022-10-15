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加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

習邁第3任期 強化社會維穩 走向「網格化管理」

記者陳政錄／專題報導
中共20大召開在即，北京街頭到處可見擁護習核心的標語。（Getty Images）
中共20大召開在即，北京街頭到處可見擁護習核心的標語。（Getty Images）

中國共產黨第20次全國代表大會將於16日在北京召開，主政十年，黨、政、軍大權在握的中共總書記習近平正透過強化社會面維穩，確保其第三任期「眾望所歸」和一切能如計畫進行。

「維穩」、「穩定壓倒一切」，自1990年代以來，即被中共當局當成頭等大事，但相較於胡錦濤在此基礎上提出的「和諧社會」，對外延續改革開放、韜光養晦，以及對內「不折騰」。習近平主政以來則加強社會管控，強調中國共產黨對一切絶對領導，對外交往以「戰狼」掛帥，對內則「新政」層出不窮，雙減政策、共同富裕、反壟斷防止資本無序擴張等政策，中國社會各階層皆受影響。

中共20大召開在即，維安和防疫一再升級。圖為北京人民大會堂外部有武警站崗，外圍並...
中共20大召開在即，維安和防疫一再升級。圖為北京人民大會堂外部有武警站崗，外圍並裝設諸多監視器。（Getty Images）

尤其近年港版國安法推出、堅持疫情動態清零，言論和治安管控也進一步升級，而這些管控措施，都在中共20大前夕達到最高峰。例如近期，在北京上訪者已按慣例遭當局「清零」，安排異議人士「去旅遊」，北京市公安近月也一一登門，排查市區居住人口訊息。

面對內外挑戰，政大東亞所名譽教授邱坤玄近日在一場演講中提到，由於中國已經無法維持高成長，所得分配不均造成不穩定，所以需「穩定壓倒一切」和依賴民族偉大復興願景；淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也在分析「中國政經情勢」時，提及中共的挑戰包括堅持嚴格防疫、動輒封城，以及天熱缺水、限電影響民生，青年失業率高漲等。

以言論、網路管控來看，習上任後，徹底實行所謂「七不講」，即媒體和學校不得講普世價值、新聞自由、公民權利、中共歷史錯誤等。2017年「境外非政府組織（NGO）境內活動管理法」生效，大幅限縮境內外NGO組織的活動空間和發展。

中共20大召開在即，維安和防疫一再升級。圖為媒體記者進入20大新聞中心時接受安檢...
中共20大召開在即，維安和防疫一再升級。圖為媒體記者進入20大新聞中心時接受安檢。（Getty Images）

此外，以保護個資、維護網路安全為名的「網路安全法」立法和實施，使官方對網路相關管控手段合法化，進一步壓縮言論自由，使異見銷聲匿跡。中共中央網信辦也頻繁以整治虛假訊息等為由，發起「清朗」行動，據當局近月公布，已清理違法和不良資訊200多億條。

習近平主政十年來，「經濟掛帥」路線逐步轉向「政治掛帥」，國家安全被升至前所未有的高度。在「政治掛帥」的環境下，改革開放以來逐漸弱化的社會控制又再度加強。尤其是近年來，中共大力推行「網格化管理」，以加強社會基層治理。廣東、四川、雲南等地紛傳出以「夯實社會治理基層」為由，設置「十戶長」或「網格長」等編制，而隨著社會網格愈織愈細，對個人的控制也愈來愈大，當網格化管理到了極致，恐有倒退回「單位人」時代之虞。

習近平堅持對新冠疫情動態清零，在20大召開之際，更是加強檢測。（美聯社）
習近平堅持對新冠疫情動態清零，在20大召開之際，更是加強檢測。（美聯社）

習近平主政以來，一再強調「黨政軍民學，東南西北中，黨是領導一切的」。而隨著各項維護國家安全、社會維穩等措施全面收緊與推進，「習核心」及中共對社會的「全面領導」或更加鞏固和集權，相對地社會多元化與不同聲音也在管控中逐漸沉默至消失。

中共 習近平 北京

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