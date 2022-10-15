中共20大／孫春蘭「女力」交班 2熱門人選爭入局

中國國務院副總理孫春蘭。（取材自人民網）

都說「婦女能頂半邊天」，但中共 政壇上站在權力頂峰的女性幾乎是鳳毛麟角，中共中央政治局常委從未出現過女性，而躋身政治局的女性也是一雙手就能數完了。中共19屆政治局裡唯一的女性、中國副總理孫春蘭已經72歲屆退休 之齡，新一屆政治局是否有女性成員，又哪位能接替孫春蘭之位，躋身中共權力層，也算是中共20大 的一個懸念。

中共19大報告曾指出，要統籌做好培養選拔女幹部、少數民族幹部和黨外幹部工作，據中共中央組織部數據，中共20大的2296名代表中，女性有619名，占比較中共19大時提高2.8個百分點。不過，從中共權力核心來看，「女力」一直相當薄弱，自1990年以來，僅有三位女性成為中央政治局委員，分別是吳儀、劉延東、孫春蘭，三人都擔任過副總理。

從中共15大以來，中共中央政治局（包括政治局候補委員）至少有一位女性高官，若此慣例得以延續，中共新一屆政治局可能「入局」的女性人選應會從現任的女性部級或副國級官員中產生。熱門人選有兩位，分別是貴州省委書記諶貽琴，和中國全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席沈躍躍。

貴州省委書記諶貽琴。（取材自貴州法院網）

諶貽琴，今年62歲，白族人，長期在貴州工作，是中共19屆中央委員。2020年底她出任貴州省委書記，成為繼孫春蘭後，中共建政以來第四位女性省委書記，也是現任唯一一位女性、少數民族的省委書記。

中國全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席沈躍躍。（取材自江西女性）

沈躍躍，現年65歲，曾在浙江、安徽等地方工作，胡錦濤任中共總書記期間，出任中共中央組織部常務副部長，是中共第17、18、19屆中央委員，資歷更老，現任中國全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席，按編制，中國全國婦聯主席為副國級。

在這場女性政治局委員爭奪戰中，兩人各有優劣條件，諶貽琴曾與栗戰書、陳敏爾等人共事，又有少數民族身分加持，在「七上八下」潛規則下，還可連任一屆，但她從未離開過貴州，資歷略為不足。沈躍躍雖資歷老，且已是副國級官員，但是她是胡錦濤一手提拔。她們誰將脫穎而出或另有黑馬，甚至都鎩羽而歸，將代表著新一屆中共領導層中，女性的地位和影響力。