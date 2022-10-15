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加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

中共20大／促融或武統？兩岸關係進入關鍵5年

記者戴瑞芬、黃國樑、林縉明／綜合報導
在掌權十年後，習近平即將在20大通過連任第三個五年任期。（美聯社）
在掌權十年後，習近平即將在20大通過連任第三個五年任期。（美聯社）

中共20大將於明（16）日召開，會期預估一周，將產生新一屆中共領導層。最受關注是領導班子人事安排，中國國家主席習近平連任第三個任期已無懸念，接下來五年兩岸關係發展是關鍵。

20大開幕第一天，習近平將進行政治報告，各界關注的是，他將提出的行動綱領與大政方針，有哪些新的思路、舉措。這攸關未來五年乃至更長時期中國發展的目標任務。在經濟面上，外界關注兩大要點：一是新的經濟團隊，其次是在20大後經濟政策會否有新的表態，助力中國經濟走出低谷期。

大會閉幕後，將召開中共第20屆中央委員會第一次全體會議，會上經選舉產生中共中央總書記，屆時習近平再連任將正式公諸檯面。

同時，一中全會將選出中央政治局常務委員會委員、中央政治局委員、中央書記處書記，並批准任命中紀委成員、決定中央軍事委員會組成人員。當中以中央政治局常委名單最受關注。到時誰將接棒李克強出任新一屆國務院總理也將浮出檯面。

台陸委會主委邱太三說，過去在民進黨執政時，中共以反獨為主；國民黨執政時，以促統為主，這次看起來應該是「促統」，但過去促統效果，台灣人民並不接受，所以可能會「促融」，促進融合可能是未來加大力道的部分。

國安會前秘書長蘇起表示，習近平第三任期最重要的政治任務將是解決台灣問題，習仍會走美中談判這一條路，但時間不會太久；若這條路走死了，五年內北京將以武力統一台灣。

中共 習近平 20大

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