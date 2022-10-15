習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習近平即將進入第三個任期，他十年掌權期間即著力提升中國各方面能力，準備與美國終極一戰。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)14日評論中國國家主席習近平 表示，習掌權十年之間發動一堆政治、經濟、軍事改革，以備中國與西方國家對峙時能勝出，至少也要挺住；知情人指出，習認為中國理當與美國並肩，擁有號令全球的地位。

WSJ指出，習近平過去十年間拉抬解放軍軍力，重組 經濟，以意識形態更忠於共產黨的方式重塑整個社會；中共20大即將在16日舉行，習將打破掌權兩任期就下台的前例，展開第三個五年任期，確保自己的願景在未來五年繼續指導中國。

政治面 肅清異己

知情人士指出，習的方略可以用毛澤東最受喜愛的警句來彙總，即「不打無準備之仗，不打無把握之仗」；政治方面，他安插信得過的副手占滿共產黨各級要職，掃蕩香港、新疆等地的反對力量，鞏固自己的威信，另掃除「境外勢力」。

隨著20大召開日期接近，北京街頭的警衛更加嚴密。（記者陳政錄／攝影）

軍事面 預算 倍增

軍事方面，習重組解放軍，軍事預算增加一倍，提升中國核子軍火庫；習還在整個社會發動攻勢，提倡堅韌，懲罰詆毀軍方的聲浪，不准年輕人浪費時間打電玩；凡此種種意味確保中國若有必要，立即能投入戰爭，備戰態度為1979年來首見；碰到美國及台灣2024年選舉若選出願支持台獨元首，踩到習近平最鮮明的紅線，更是如此。

因應20大，北京加強對記者及民眾的安檢。（歐新社）

經濟面 扶植科技

經濟方面，習近平調撥數十億美元扶植國內科技，包括長久以來得自國外購買的半導體，另限縮民營部門，把國營公司重建為巨擘，以利在全球舞台上抗衡；習認為這些舉措可以讓中國抵擋來自華府以限禁貿易而升高的壓力，或美國想拖慢中國崛起的意圖。

20大召開之前，北京街頭插滿了紅旗。（路透）

鼓吹「東升西降」

習近平很多施政的確提升民族自豪，讓中國更強大；他不時鼓吹「東升西降」；但他的舉措也疏離本可交到的朋友，讓競爭國團結起來；他也損傷中國經濟體很多最強項目；嚴峻的新冠封城政策更是如此。

習近平的獨斷，碰到川普及拜登兩位美國總統採取更強勢的對中立場，助長兩國關係惡化。美國公司重新思考投資中國的計畫，美、中兩國外交會晤已退化成威嚇叫罵的場合；兩國互施制裁，中國公司不斷面臨在美國股市摘牌。

智庫「馬可孛羅」(MacroPolo)理事長馬暘(Damien Ma)指出，習近平接下來五年任期將成為近年來最不穩定的時期之一；習固執於軍事恫嚇其鄰國，追求經濟與美平起平坐，不一而足；兩國高層管理局勢，更該精明謹慎。