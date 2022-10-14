國會暴亂案 特勤局通聯紀錄揭露：川普早知極右派暴力計畫

聯邦特勤局通聯紀錄顯示，前總統川普早在國會暴亂十天或更早前，便知道極右派團體「驕傲男孩」的武裝暴力計畫。(美聯社)

眾院 調查2021年1月6日國會暴亂的特別委員會13日公開新取得的聯邦特勤局(Secret Service)近100萬份通聯紀錄內容，顯示前總統川普 和相關執法單位早在暴亂前十天或更早前，便知道極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)的武裝暴力計畫，特勤局探員也知道當日部分民眾會攜帶武器且可能釀成暴力事件。

離期中選舉剩下不到四周，眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)在選前最後一場聽證會表示，該委員會向特勤局取得近100萬份電郵、錄音檔與其他電子紀錄，這些文件說明國會外有民眾攜械，且探員已事先知情。

謝安達在第九場聽證會表示，證據顯示，川普和多名白宮人士以及聯邦調查局(FBI )、國會警察、華盛頓特區大都會警察局、特勤局等機構，早在1月6日暴亂發生逾十天前就收到國會暴亂的情報，知道國會恐爆發暴力事件。

川普在司法部和FBI的資深顧問1月6日前收到情資簡報，得知有大量民眾將前往華府，擬攻擊國會；該情報引述網友說法，包括要占領聯邦建築物、入侵國會和擬煽動政治暴力。

時任國防部副部長的諾奎斯特(David Norquist)曾在2021年1月初和川普的白宮國安幕僚通話，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)在聽證會中回憶道：「諾奎斯特在這幾通電話中表示，最大威脅是國會遭直接攻擊，我永遠忘不了。」

根據特勤局一份報告，FBI收到線報稱驕傲男孩擬攜帶武器闖進華府，而且人數超過警力；該消息指出：「他們的計畫就是要殺人，拜託慎重看待此消息，並進一步調查。」

特勤局1月5日指示探員，增列支持者禁帶到集會現場的物品名單。特勤局人員1月6日上午彼此傳簡訊，相互警告看到川普支持者持槍、穿防彈衣、戴防彈頭盔，手拿胡椒噴霧和防暴盾牌；眾院取得的證據顯示，一名探員稱這是「暴風雨前的寧靜」。