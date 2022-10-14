國會暴亂新影片曝光 裴洛西急打電話求助：太可怕了

13日聽證會播放的錄影顯示，去年1月6日暴亂分子衝入國會大廈後，眾院議長裴洛西(圖)等數名國會要員躲藏在安全處，緊急聯絡副總統潘斯。(路透)

眾院 國會暴動事件調查委員會在13日的聽證會上，首次公開暴動分子衝入國會大廈後，眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)等數名國會要員躲藏在安全處所的影像；在那段期間，裴洛西等人與國防部、司法部及鄰近地方官員通話，請求協助。

委員會播出的影像顯示，藏在安全處所的裴洛西講話、談吐雖十分冷靜，但仍讓人感覺到緊張的氛圍；例如在與時任代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)通話時說：「他們衝了進來，劫掠我們的辦公室。」

一段畫面顯示，當暴動分子衝入國會大廈，議員們競相疏散後不久，裴洛西與眾院民主黨 鞭克萊本(James Clyburn)在一起時表示：「我們需要讓民眾相信政府依然可以運作，讓他們心安。」

國會大廈遇襲 裴洛西驚呼：你能相信嗎？

裴洛西還向國會人員問道：「我們能夠回到議場嗎？」國會人員回答：「我們要回到議場，但是現在那邊擠滿人群，戴著防毒面具，準備洗劫」；裴洛西聽到這段話，再確認一次暴動分子真的戴著防毒面具的時候，轉頭向克萊本說：「你能相信嗎？」

而在國會大廈外面，部分暴動分子喊著：「把她(裴洛西)帶出來！」

來源：MSNBC YouTube

稍後，裴洛西及參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)一道，與時任國防部代理部長米勒(Christopher Miller)、華府市長包瑟(Muriel Bowser)、馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)、時任維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)通話。

與聯邦及州政府官員通話的目的，是要請求他們調派警力及國民兵前來支援，協助驅散盤踞在國會大廈的暴動分子；裴洛西在與諾譚通話時，邊看著CNN的直播畫面邊說：「天啊，他們把窗戶搗碎了，還說有人中槍了，這真是太可怕了。」

裴洛西至少兩次提到，這場暴動由前總統川普煽動；在與羅森通話時，當她說暴動分子「不知道觸法多少回，坦白講，相當部分是被總統煽動的，如果他至少能……」這時舒默插話說：「你為何還不履行職責，去找總統，叫他讓大家離開國會大廈？」