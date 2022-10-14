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哈欽森再作證 曝川普敗訴吐真言：我不想人們知道我們輸了

編譯陳韻涵／綜合13日電
白宮前助理卡西迪·哈欽森13日出席國會暴亂眾院特別調查委員會作證。(歐新社)
白宮前助理卡西迪·哈欽森13日出席國會暴亂眾院特別調查委員會作證。(歐新社)

白宮前助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)13日出席國會暴亂眾院特別調查委員會作證時表示，最高法院針對2020年大選做出不利前總統川普的裁決後，川普曾告訴其白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，「這太難堪」，「我不想讓大家知道我們輸了」。

國會山莊報(The Hill)報導，哈欽森13日作證可能是2021年1月6日國會暴亂眾院特別調查委員會最後一場公開聽證會。

最高法院2020年12月這場訴訟在德州提出，挑戰喬治亞州、賓州、密西根州和威斯康辛州的大選結果。

國會暴亂眾院特別調查委員會成員、伊利諾州共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)表示，川普認為這項法律行動是「他在法院得勝的最後機會」。

2020年12月11日，最高法院表示，不會受理此案。

哈欽森本月13日出席國會暴亂眾院特別調查委員會作證時表示，最高法院駁回訴訟當天，川普與梅杜斯對話時，她也在場。

哈欽森先前在閉門具結時曾說，「川普對於最高法院的決定很生氣」。

她說：「川普對最高法院的決定以及(他認為)這是錯的，大為光火，(他質疑)為何我們不能打更多電話，他典型的憤怒爆發。」

哈欽森表示，她和梅杜斯離開官邸聖誕節派對後，在白宮遇到川普。

哈欽森說，「他說了一些話，大意是『我不想讓人們知道我們輸了，馬克(梅杜斯的名字)，這太難堪，動動腦子，我們要想清楚，我不想讓大家知道我們輸了』」。

國會暴亂眾院特別調查委員會另提交一封特勤局(Secret Service)在最高法院駁回訴訟當天寄出的電子郵件，內容寫道，「謹此通知，總統很生氣，突發新聞，最高法院駁回他的訴訟，他現在非常憤怒」。

川普 哈欽森 眾院

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