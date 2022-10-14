打臉川普 最高法院拒介入海湖被搜案

川普的一名員工告訴FBI探員，該員工在川普明確指示下，搬移海湖莊園內的數箱文件；該證詞搭配監控錄影畫面，為川普藏匿機密文件案提供關鍵證據。(美聯社)

聯邦最高法院13日駁回前總統川普 的要求，拒絕介入聯邦調查局(FBI )調查川普佛羅里達州住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)被搜的法律戰；華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，川普一名員工告訴FBI探員，該員工在川普明確指示下，搬移海湖莊園內的數箱文件；該證詞搭配監控錄影畫面，為川普藏匿機密文件案提供關鍵證據。

川普團隊要求大法官駁回聯邦上訴法院裁決，並允許獨立仲裁者或特別主事官來審查從海湖莊園搜出的約100件標示機密記號的文件，此舉可望讓川普法律團隊有機會看到這些紀錄，並主張刑事案件檢察官應禁止接觸這些文件。

不過聯邦最高法院13日以簡單裁決駁回這項請求，大法官並未對此評論或撰寫不同意見書；美聯社報導，此舉可望大幅降低特別主事官程序對這起司法部 刑事調查的潛在影響，也能確保特別主事官無法看到該批文件。

雇員：川普下令搬移文件

高院作出裁決的前一晚，華郵引述消息人士報導，FBI探員已取得證人敘述，川普顧問5月收到要求交出海湖莊園內機密文件的傳票後，川普便叫人將多箱文件搬到海湖莊園內的住所。消息人士透露，監控錄影畫面證實這段描述，畫面可見工作人員搬動多個箱子。

華郵指出，該證詞與監控錄影畫面是川普至今因應白宮機密文件最直接行動與指示的論述。司法部和FBI發言人拒絕評論。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)指控司法部持續洩露誤導又不實的資訊，並在聲明中指出：「拜登政府將執法當武器，在絕望中企圖捏造一場文件騙局以繼續掌權。」他稱每位總統握有最終權力可將紀錄分類，並決定加密哪些文件。

消息人士表示，該名職員在海湖莊園工作，持續與司法部合作，並接受FBI探員多次訪談；首次訪談時，證人表示自己拒絕處理敏感文件或可能裝有這類文件的箱子，但在二次訪談時，證人則說受到川普指示而搬動這些箱子。

華郵引述消息人士報導，顧問和律師多次敦促川普繳回文件，但川普置若罔聞；消息人士指出，川普春季得知眾院監督委員會(House Oversight Committee)啟動調查後大為光火，川普告訴幕僚他們「搞砸了」，並說「那些是我的文件」。

這兩項證據說服FBI和司法部尋求法院授權，搜查川普的海湖莊園住宅、辦公室和儲藏室。

川普內圈人士數月以來，持續指控並懷疑可能與聯邦政府合作的人員；但司法部和FBI將證人說詞當成祕密嚴守，以免證人在身分曝光後恐面臨川普支持者的騷擾與威脅。