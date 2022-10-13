台海若戰 美撤離台積工程師？台防長：沒這種兵推劇本

媒體報導美方兵推台海發生戰事時，曾演練將台積電工程師帶離台灣。台國防部長邱國正（右）在立院說，國軍沒有這種兵推劇本。國安局長陳明通（左）則說，對岸即使占有台積電，「金雞母也生不出金雞蛋」。（記者蘇健忠／攝影）

媒體報導指稱美方兵推台海發生戰事時，曾演練將台積電 工程師帶離台灣，避免解放軍 搶占台積電半導體產業。台國防部長邱國正表示，國軍沒有這種兵推劇本。國安局長陳明通則說，台積電是一個完整體系，對岸即使占有台積電，「金雞母也生不出金雞蛋 」，「光刻機不賣給華為，他們什麼都做不出來」。

邱國正與陳明通12日列席立法院外交及國防委員會，分就「海軍新一代輕型巡防艦建案規畫」、 「台海最新情勢分析」專案報告。

彭博社7日報導中引述一位不具名的美國官員透露，為防解放軍武力犯台，美國已經進行各種兵推演練，白宮甚至正規畫台積電的緊急應變計畫，考慮派出專機協助撤離台積電的晶片工程師。邱國正會前受訪表示，國家要靠自己防衛，國軍不期望有任何狀況發生，所以始終克制，避免戰爭爆發，一旦有狀況，平常漢光各種演訓都以此為背景進行兵推，但目前為止沒有這種劇本，「沒有這個狀況」。

立委關切，台灣最壞打算是什麼？有無預防工作？陳明通表示，那些兵推只是一個想像，台積電沒有那麼簡單，台積電是一個完整的體系，對岸即使占有台積電，「光刻機不賣給華為，他們什麼都做不出來」；「金雞母也生不出金雞蛋」；「他（中國）搬不走它」。