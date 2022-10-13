美祭半導體出口限令 撤員中國晶片製造廠「長江存儲」

美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

知情人士指出，因美國商務部 祭出半導體出口限令，美國晶片 設備供應廠正把己方員工，由中國最大晶片製造廠「長江存儲」撤走，並暫停在當地的業務活動，快速評估出口限令帶來的影響。

華爾街 日報(WSJ)12日報導，知情人士指出，中國國營的長江存儲正面臨重大供應商凍結對其生產的支援，包括科磊(KLA Corp.)及科林研發(Lam Research Corp.，中國譯泛林集團)。暫停對長江存儲的支援，是因美國上周對中國晶片部門實施全面管制所致；美方顯然想阻止美國科技增益中國軍力，話雖如此，其影響可能進一步影響到半導體產業。

知情人士說，美國設備供應商近幾日已停止對安裝在長江存儲之設備的技術支援，也暫停安裝新機件；駐長江存儲的美方員工也暫時撤離該廠。

中恐將無法研發晶片

美國晶片設備製造商派遣數十名員工駐紮在長江存儲的工廠；這些美方員工引進專業在技術需求量很高的晶片生產機件，對工廠的營運、開發生產能力，扮演關鍵角色；假如暫時撤離延長下去，諸如長江存儲等美方設備的客戶，就面臨升級、維修保養專業、未來科技被斬斷，無法研發晶片。

長江存儲、科磊及科林研發均拒絕對此置評。

華府增加管制，想扼殺中國崛起中的半導體產業；雖說業者目前的舉動是暫時性的，但中方晶片廠及美國科技供應商的業務，立即出現斷裂跡象。美國出口管制措施限制美方公司出口晶片及晶片生產設備給中國，鎖定中國半導體產業，是迄今影響最廣的行動，已超出以往；過去經常只鎖定個別公司，科技項目也較窄。

商務部7日宣布新規定，要求先進半導體、晶片生產設備的製造廠，要發貨給中國廠商，得先取得許可。美國控有的廠商、與美結盟的公司想取得出口許可，要逐案判定，中方廠商公司都會吃閉門羹。

某些美國盟國的公司照理可以取得豁免，設在中國的工廠、機構得運行下去，南韓SK海力士(SK Hynix)12日出示許可，成為第一家這類公司。