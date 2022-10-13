我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

蘇利文：美思考「新型態」自由貿易協定

記者張文馨／台北報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（華盛頓記者張文馨／攝影）
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說。（華盛頓記者張文馨／攝影）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日在喬治城大學演說，針對國際經濟布局，蘇利文說，美國正在思考新型態的自由貿易協定（FTA）形式，以適應當前環境，市場准入不再是檢視貿易政策良窳的唯一條件，供應鏈、基礎設施、科技到環境永續，均非傳統FTA所涵括。

蘇利文舉例，美國提出印太經濟架構（IPEF）、七大工業國（G7）宣布「全球基礎建設夥伴關係」，以及確保企業在世界任何地方繳納公平稅款的「全球企業最低稅率」，都是為了應對各國間擴大的不平等以及超出現有規範的挑戰。

蘇利文表示，供應鏈、基礎設施、新興科技，到氣候和能源永續等議題，都不是降低關稅可以解決的。

白宮12日發布48頁的國安戰略，蘇利文的演說圍繞最新戰略展開，他臚列美國面對的兩大戰略挑戰，大國的地緣競爭如中華人民共和國(PRC)與俄羅斯，以及跨越國界和意識形態的挑戰，如新冠疫情、氣候變遷、糧食安全和通貨膨脹等。

美要勝過對手 還要廣泛合作

「我們正站在轉捩點上。」蘇利文說，國安戰略揭櫫美國追求自由開放安全的全球願景，美國不僅要勝過對手，還要建立廣泛合作來應對全球挑戰。蘇利文也說明，戰略報告使用中華人民共和國指的是政府，而非人民。

根據國安戰略，中俄構成不同挑戰，從當前對烏克蘭的野蠻戰爭可見，俄羅斯藐視國際秩序的基本規則，對自由開放的國際體系構成立即威脅；此外，中國則是唯一有意願和愈來愈有能力重塑國際秩序的國家。

拜登的國安戰略受到烏克蘭戰爭的延遲發布，但蘇利文說，烏克蘭危機並沒有從根本上改變拜登的外交政策，美國依然強調盟友、強調民主的重要性，以及為了民主價值、民主盟友挺身而出。

來源：The Epoch Times

蘇利文 烏克蘭 拜登

上一則

台海若戰 美撤離台積工程師？台防長：沒這種兵推劇本

下一則

美祭半導體出口限令 撤員中國晶片製造廠「長江存儲」

延伸閱讀

赫爾軍營變身科羅拉多州國家紀念園區 拜登任內首座

赫爾軍營變身科羅拉多州國家紀念園區 拜登任內首座
拜登政府傳擬祭出「俄鋁禁令」鋁價應聲飆漲

拜登政府傳擬祭出「俄鋁禁令」鋁價應聲飆漲
拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜
探索新型態FTA 蘇利文：當前挑戰已非降低關稅能解決

探索新型態FTA 蘇利文：當前挑戰已非降低關稅能解決

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好