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裴洛西：訪台之行非常成功 不允許台被孤立

記者呂賢修／紐約報導
裴洛西指台灣之行非常成功，肯定與台灣密切的貿易等關係。(記者呂賢修／攝影)
裴洛西指台灣之行非常成功，肯定與台灣密切的貿易等關係。(記者呂賢修／攝影)

眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)12日出席紐約一場社區會議，回答本報記者提問，稱月前訪問台灣之行非常成功，強調與台灣密切的貿易等關係，稱讚當地的自由與民主，重申此行程無意改變任何現狀，也不允許台灣被孤立。

裴洛西說，8月與多位國會眾議員的台灣行程，是為美國的本土國家安全(Security)，經濟貿易(Economy)發展以及政府治理(Governance)等三方面考量。此次訪問台灣，她與過去曾因政治原因被關押的人士交流，看到了他們曾為民主與自由奮鬥，也見證台灣數十年來的改變。對於「2022年台灣政策法」(TPA, Taiwan Policy Act of 2022)，她指，參議院外交委員會已投票通過參院版，期中選舉結束後，眾院復會，也將對眾院版提案投票。

時隔兩個月，裴洛西說，她仍然記得數千台灣民眾揮動美國國旗歡迎她們一行的場景，「這是一次正面的訪問」，但強調此行無意改變任何台海現狀，重申美台「關係非常重要」，「沒有人可以孤立台灣，我們不會允許任何人說，你不能訪問(台灣)那裡，再次重申，那是一次非常成功的訪問」。

對於經濟貿易，裴洛西指，台灣的經濟發展強勁，對美國有諸多投資；她說，拜登總統通過「晶片法案」(CHIPS Act)，撥款520億元用於支持電腦晶片製造公司，其中250億元投資給德州與亞利桑納州，與台灣密切相關，「我們有很緊密的經濟關係，並且非常成功」。

裴洛西與國會眾議員孟昭文等12日在紐約亞裔聚居的皇后區森林小丘舉辦社區圓桌會議，介紹聯邦政府應對通貨膨脹的相關措施。

來源：The Epoch Times

裴洛西 眾院 眾議員

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