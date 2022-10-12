拜登宣稱要沙烏地為援俄承擔後果 具體內容賣關子

拜登（左）今年7月15日訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國王儲穆罕默德（右）接待。（美聯社）

美國總統拜登 11日說，沙烏地阿拉伯將會「承擔後果」。之前，沙國領頭的石油輸出國（歐佩克）擴大組織（OPEC+）宣布降低產油量，美國執政的民主黨 的國會議員們敦促凍結與沙國的合作關係。

拜登暗示他會很快採取行動。白宮 助理們也宣布拜登政府將重新評估與沙國的關係。白宮官員說，削減產油量將幫助OPEC+的另一位成員國俄羅斯，為其充實金庫，幫助莫斯科維持在烏克蘭已持續將近8個月的侵略戰爭。

一些國會議員推出了一項議案，要求立即暫停一年向沙國出售美國武器，包括武器零件和後勤服務。

不過，拜登願意做出多大的動作來顯示他對沙國的不滿，目前不得而知。沙國是美國在中東地區一個關鍵的盟友，但華盛頓與利雅德的關係相當複雜。由於沙國的人權紀錄不佳，拜登去年上任時誓言會重新調整美國與沙國的關係，可是又在今年7月訪問了利雅德。

拜登對美國CNN說，他會與國會磋商下一步採取什麼行動，但沒有立即響應民主黨籍國會議員們的呼籲終止對沙國的軍售。

拜登說，「他們幫俄羅斯做了一些事情，將會為此承擔後果」。

他說，「我不會透露我正考慮採取什麼行動，但是將會有後果的」。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）11日接受CNN訪問時表示，拜登正在重新評估與沙烏地阿拉伯的關係，「以確保它符合我們的國家安全利益」。