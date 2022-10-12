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決戰賓州參院席位 費特曼搶非裔選票 拜登親臨費城助選

編譯陳韻涵／綜合11日電
(Getty Images、美聯社)
(Getty Images、美聯社)

賓州非裔選民逐漸成為兩黨參院候選人競相拉攏的對象，拜登總統20日將赴費城替競選參議員的賓州現任副州長費特曼(John Fetterman)站台助選。

美聯社報導，席拉‧阿姆斯壯(Sheila Armstrong)在費城教會激動回顧手足與侄兒遭槍殺的悲劇，賓州共和黨參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)坐在她身旁，一手按在她肩上給予安慰。

兩天後，奧茲的民主黨對手、賓州副州長費特曼與李伊(Lee)及霍頓(Dennis Horton)同台，說明他努力營救兩位冤獄的非裔人士。

賓州聯邦參議員民主黨候選人費特曼。(美聯社)
賓州聯邦參議員民主黨候選人費特曼。(美聯社)

費特曼說：「身陷囹圄近30年，原本被認為可能在獄中老死的兩位無辜男性，我確保他們可以出獄與家人團圓。」

兩黨在期中選舉倒數階段，紛紛聚焦非裔選民，盼拉抬選情；民主黨力圖減輕最高法院墮胎決定引起的民怨，共和黨人則痛斥城市犯罪率居高不下。

美聯社分析，非裔選民是民主黨最忠實的支持者；美聯社民調顯示，全美約90%非裔選民在2020年支持拜登，其中支持民主黨的賓州非裔選民高達94%。

尚無證據顯示非裔選民會大量倒戈支持共和黨的奧茲，但若奧茲能說服一小部分關鍵的非裔選民不去投票，便可能影響選情。

費城的非裔選民是搖擺賓州的民主黨最大票倉，但部分社運人士質疑民主黨能否在此取得高票。

賓州聯邦參議員共和黨候選人奧茲。(Getty Images)
賓州聯邦參議員共和黨候選人奧茲。(Getty Images)

費城WURD電台以非裔為主題的公共事務節目「事實查核」(Reality Check)主持人與執行製作艾利森(Charles Ellison)表示，民主黨人對非裔選民缺乏統一訊息，且未長期投資非裔社區。

艾利森說：「這種體悟不只發生在搖擺賓州的費城，唯有費城告捷才能拿下賓州，唯一方法是衝高非裔選民投票率。」

費特曼可能受益於州長競選活動，競選州長的賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro，民主黨)團隊已針對非裔選民投資300萬元，而他的共和黨籍對手馬垂諾(Doug Mastriano)則已招致其所屬政黨批評過度側重右翼基本盤。 

夏皮羅經常造訪非裔教會及企業，鋪平增加非裔就業和財富的道路，且獲得賓州非裔眾議員戴維斯(Austin Davis)的支持。

拜登20日將赴費城出席募款活動替費特曼造勢，賓州參院選舉所費不貲，費特曼上一季募得2200萬元，奧茲募得1700萬元，但兩方陣營都沒透露近期買電視廣告和動員選民投票的花費有多少。

來源：ABC News

非裔 賓州 民主黨

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