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監管社群卻擁科技股… WSJ：官員持股 1/5涉內線交易

編譯潘勛／綜合11日電
圖為紐約證券交易所。(中央社)
圖為紐約證券交易所。(中央社)

華爾街日報(WSJ)11日報導，分析政府行政部門官員持有的股票後發現，成千上萬人擁有轄下業務相關民間公司的股票，而那些股票價格漲跌，與部會首長的決策、行動息息相關；例如監管社群平台的官員，擁有大量科技股，利益衝突嚴重；報導認為幾乎五分之一的這類持股有問題。

報導指出，不管是共和黨還是民主黨主政，這種疑涉內線交易的持股都很普遍；例如由商務部到財政部，2600多名官員申報持有或交易的公司股，而那些公司的說客就在部門大廳裡穿梭，奮力爭取對他們公司有利的政策；算起來50個聯邦部會局處裡，五分之一以上的高級官員都持有或買賣這類股票。

華爾街日報舉例：環保署高級官員據傳購入石油天然氣股；食品暨藥物管理局(FDA)不當地讓一名官員擁有數十家食品藥物類公司股票，但那些公司在禁買清單上；一名國防部官員五次購入一家國防承包公司的股票，接下來承包商取得五角大廈的新合約。

華爾街日報自稱取得大約1萬2000份官員的財產申報，其中有資深的事務官、政治幕僚及總統任命的官員；申報期由2016到2021年，數據攸關約85萬筆金融資產，另有31萬5000多筆官員、官員配偶及財產未獨立子女交易股票、公債及基金。

絕大多數申報表無法或很難由線上取得；華日自稱這次審核不啻最廣泛的分析，揭露行政部門官員的投資，而官員們對公共政策擁有很廣但大致看不見的影響力。

例如政府加大力道檢查科技巨擘時，逾1800名聯邦官員申報擁有或買賣四大科技巨擘的股票，即臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet、蘋果及亞馬遜；五間官方機構，如聯邦貿易委員會及司法部50多名官員搶在部會宣布對管轄民間公司祭出執法行動如控告、妥協之前不久，交易公司股票。

逾200名、即三分之一環保署高級官員申報投資在署內遊說的各公司股；2016到2021年間，環保署官員及他們家屬合有的油氣類股票，平均每年在40萬到近200萬元之間。

在國防部，部長辦公室官員在華日審核的期間，平均全家持有的航太、國防公司類股，金額在120萬到340萬元之間；有人持有中方公司股份，而美國考慮把那些公司列入黑名單。

約70名聯邦官員傳出使用高風險的理財技巧，如短線及選擇權買賣，有些人交易金額在500萬到2500萬元之間；申報表顯示，審核期六年間，股票交易逾9萬筆。

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