俄國併吞烏克蘭4州 UN集會辯論要求俄「退出」

聯合國擬集會討論要求俄國退出占領烏克蘭的四區。圖為烏克蘭駐聯合國大使克里斯亞。（Getty Images)

聯合國 大會10日開始辯論是否通過決議，要求俄國 退出被它併吞的烏克蘭 東南部四州。

這個議程在俄國飛彈轟炸烏克蘭多處平民區之前就排定，俄國爛炸平民，造成至少14死數十傷後，各國發言無不轉向譴責俄國軍方濫殺無辜。

烏克蘭駐聯合國大使奇斯利起亞(Sergey Kyslytsya)首先發難，說他有近親在民宅，根本來不及躲到防空洞。

「俄國對著還在睡覺的平民和匆忙上學的兒童發射飛彈，再度證明，它就是恐怖分子國家，該受到最嚴厲的嚇阻。」

中彈的不只是公園，上下班的接駁車等純民間設施也被命中。

俄國大使內本吉亞(Vassily Nebenzia)說，莫斯科早就警告，烏克蘭轟炸了俄國重要橋梁，俄國絕對不會放過。

他出了聯合國議場後，對記者說，俄國被炸的也是「民間基礎設施，重要的基礎設施。」

聯合國秘書長古特瑞斯說，俄國的飛彈攻擊令他「極度震驚」，當天他就和烏克蘭總統澤倫斯基通了電話。

哥斯達黎加大使瓦維德(Maritza Chan Valverde )說，俄國的攻擊，再度證明它是「完全不顧人權、人道法律和國際倫常」的國家。

這場集會，本來要討論俄國併吞烏克蘭頓內次克、盧甘斯克等四州的，因為強行占領別國土地，然後舉行偽公投，就悍然侵占鄰國國土為己有，引發國際社會的反彈。

歐盟發動議案，要求俄國「立即、無條件」廢棄併吞行徑，也要求所有會員國萬勿承認，並要俄國「立即、完全、無條件」從烏克蘭撤兵。

俄國的內本吉亞卻認為，這是歐盟的片面之詞，歐盟的反俄宣傳造成「聯合國歷史上前所未見的犬儒主義、衝突與危險的兩極化。」