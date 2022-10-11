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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

軍事專家：俄濫炸是心理戰 不具戰術意義 非戰爭轉捩點

編譯孫梁／綜合10日電
俄國國防部發布的照片，顯示不少導彈是從海上戰艦發射。（美聯社）
俄國國防部發布的照片，顯示不少導彈是從海上戰艦發射。（美聯社）

俄羅斯10日對烏克蘭許多城市和電力基礎設施發動數十輪飛彈襲擊，俄總統普亭表示是對克里米亞大橋爆炸事件的報復，似乎標誌戰爭升級；但軍事專家認為，俄軍狂轟濫炸主要是心理戰，而不具戰術意義，遠不能證明是戰爭的轉捩點。

英國前駐烏克蘭大使史密斯(Simon Smith)認為，俄軍攻擊是普亭試圖向烏克蘭發出「你還沒有看到最厲害的」訊息，俄軍攻擊平民地區是試圖對烏民眾造成身心恐嚇，同時也是普亭的絕望行為，俄軍已丟失烏東部分占領區。

烏：俄襲擊14死、數十傷

俄羅斯國防部宣布，飛彈攻擊的目標是軍事指揮部、交通樞紐和能源基礎設施，但烏克蘭譴責俄羅斯是不分青紅皂白地襲擊平民地區，對十座城市發射84枚飛彈，襲擊至少造成14人喪命，數十人受傷。

Sibylline安全顧問公司執行長克倫普(Justin Crump)說：「俄羅斯試圖壓垮烏克蘭的防空系統，這是他們在整個戰爭期間的目標，但從沒達到如此般的規模。」他認為，烏克蘭為了加強防空力量，可能向西方盟國尋求更多的地對空飛彈。

倫敦國王學院的戰爭研究教授克拉克(Michael Clarke)說，俄羅斯的飛彈攻擊雖然殘暴，但不可能成為戰爭的轉捩點，因為俄羅斯是在做最壞的事情。烏克蘭在奪回被占領的地區發現了萬人冢和酷刑證據，並在進行戰爭罪調查。克拉克說：「俄羅斯的攻擊只會給烏克蘭平民帶來更多痛苦，但痛苦將強化烏克蘭人的決心，俄羅斯將繼續失去占領區。」

俄羅斯的飛彈攻擊是在普亭任命新的烏克蘭俄軍司令蘇洛維金(Sergei Surovikin)第二天展開的，他曾是敘利亞的俄軍司令，被控對摧毀敘利亞阿勒普市(Aleppo)的殘暴轟炸負責。英國皇家聯合軍種研究所的研究人員考沙爾(Sidharth Kaushal)認為，蘇洛維金的任命可能不會給俄軍在烏克蘭的軍事行動帶來重大變化，「他的軍事生涯是以貪腐和殘暴著稱，這可能預示他在烏克蘭的作為。」

考沙爾說，俄軍在烏克蘭使用大量飛彈，但缺少現代化精準武器，不過仍有大批蘇聯時期的裝備，可能對烏克蘭造成嚴重破壞。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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