我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

基輔被轟炸 民眾「冷靜」避難 人潮湧地鐵 童合唱國歌

國際組／綜合報導
俄國對烏克蘭分布全境的城市攻擊，圖為基輔被火箭攻擊成了一堆廢鐵的車輛殘骸。（Getty Images)
俄國對烏克蘭分布全境的城市攻擊，圖為基輔被火箭攻擊成了一堆廢鐵的車輛殘骸。（Getty Images)

烏克蘭首都基輔10日遭俄軍飛彈空襲，濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，避難所內兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

基輔市長克里契科表示，爆炸發生在基輔市中心的舍甫琴科區。許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

中央社報導，烏克蘭國會議員索夫桑表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。但是這幾個月來，烏克蘭東北哈爾科夫市都是這樣過，「我們沒有什麼好抱怨的」。

烏克蘭學者布特絲卡說，政府已呼籲民眾儲備食物、水及將手機的電源充飽。到這個周末為止，學校改為遠端授課。企業也宣布在家工作。

基輔市中心遭轟炸後，舍甫琴科博物館及公園遭到破壞。烏克蘭10日至少12個城市遇襲，部分地區停電，若干地點也出現供水不足的狀況。

地鐵站 烏克蘭 博物館

上一則

軍事專家：俄濫炸是心理戰 不具戰術意義 非戰爭轉捩點

下一則

「兵戎相見非兩岸選項」 蔡英文：願與北京尋台海和平方法

延伸閱讀

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛
影／俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷 歐盟及北約痛批

影／俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死64傷 歐盟及北約痛批
俄羅斯狂炸烏克蘭 BBC記者連線到一半急撤躲飛彈

俄羅斯狂炸烏克蘭 BBC記者連線到一半急撤躲飛彈
影／俄欲炸基輔人民友誼拱門 卻誤擊一旁天橋民眾當場嚇傻

影／俄欲炸基輔人民友誼拱門 卻誤擊一旁天橋民眾當場嚇傻

熱門新聞

新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職