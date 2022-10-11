基輔被轟炸 民眾「冷靜」避難 人潮湧地鐵 童合唱國歌

俄國對烏克蘭分布全境的城市攻擊，圖為基輔被火箭攻擊成了一堆廢鐵的車輛殘骸。（Getty Images)

烏克蘭 首都基輔10日遭俄軍飛彈空襲，濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站 湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，避難所內兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

基輔市長克里契科表示，爆炸發生在基輔市中心的舍甫琴科區。許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。

中央社報導，烏克蘭國會議員索夫桑表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。但是這幾個月來，烏克蘭東北哈爾科夫市都是這樣過，「我們沒有什麼好抱怨的」。

烏克蘭學者布特絲卡說，政府已呼籲民眾儲備食物、水及將手機的電源充飽。到這個周末為止，學校改為遠端授課。企業也宣布在家工作。

基輔市中心遭轟炸後，舍甫琴科博物館 及公園遭到破壞。烏克蘭10日至少12個城市遇襲，部分地區停電，若干地點也出現供水不足的狀況。