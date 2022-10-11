克赤橋被炸 普亭報復性「狂暴」轟烏 平國內不滿

飽受俄國導彈攻擊的家園，成為一片廢墟。（美聯社）

好幾個月以來，俄羅斯 國營媒體報導始終強調，俄軍只鎖定烏克蘭 境內的軍事目標展開攻擊，不會殃及數以百萬計的平民百姓；紐約時報報導，俄羅斯官媒在10日終於不演了，新聞報導畫面播出烏克蘭的天然氣管線、空盪盪的貨架，以及入冬之後幾個月當地民眾可能生活在天寒地凍當中等預測；畫面還包括烏克蘭首都基輔市中心區冒著濃煙與滿目瘡痍的景象。

俄羅斯國營電視台主播播報烏克蘭西部城市利維夫(Lviv)現況時說：「當地沒有熱水可用，某些區域現在停電。」

為報復克里米亞大橋被炸，俄國10日對烏克蘭展開大面積的轟炸，救援人員不斷搶救受傷的平民。（Getty Images )

紐約時報分析，俄羅斯官媒的報導說法出現轉彎，可以看出俄烏戰爭遲遲沒有結果，已讓俄羅斯總統普亭 面臨著內部壓力，普亭也覺得在軍事方面展現實力是有必要的。

克赤橋炸 普亭顯得難堪

支持俄軍入侵烏克蘭的俄羅斯民眾，過去這段期間開始批判普亭軍隊在烏克蘭的進攻行動不夠積極；連接克里米亞半島和俄羅斯本土、全長12哩的克赤大橋(Kerch Bridge)8日遭受攻擊而爆炸，更讓普亭顯得難堪。

報導指出，俄軍10日升高對烏克蘭的攻擊力道，代表普亭對批評言論的回應，原本對俄軍在俄烏戰爭當中受挫感到憤怒不已的強硬派，頓時變得鴉雀無聲。

曾為普亭撰寫演講稿的克林姆林宮文膽、俄羅斯政治分析師加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)10日談到俄軍最新一波攻擊行動時說：「重要的是，要從國內政治的角度來看事情，這是最要緊。」

俄國對烏克蘭分布全境的城市攻擊，圖為基輔被火箭攻擊成了一堆廢鐵的車輛殘骸。（歐新社）

加利亞莫夫表示：「重要的是，要對領導階層展現普亭還是有能力的，俄羅斯陸軍還是有點用處的。」

然而，普亭升高戰事等於也是一場賭注，押寶精英階層與社會大眾都把這波攻擊行動視為俄羅斯力量的展現，而不是解讀為俄羅斯眼看戰爭即將落敗，情急之下便設法在戰爭中對平民百姓製造更多痛苦。

鷹派開心：總算發揮實力

加利亞莫夫說，普亭的軍事行動應該要展現力量，事實上卻凸顯了俄羅斯的無力感；他說：「陸軍其實根本什麼都沒辦法做。」

某些俄羅斯鷹派人士10日紛紛表示，俄軍總算發揮實力了；車臣共和國領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)則在Telegram發表聲明指出，對於最新一波軍事攻擊感到「百分之百的快樂」。