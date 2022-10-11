俄報復 開戰以來最大規模轟炸烏克蘭 拜登斥俄將付代價

烏克蘭首都基輔市中心10日遭俄軍飛彈攻擊，街頭爆炸起火。（路透）

俄羅斯10日為克里米亞大橋爆炸事件發動報復攻擊，向烏克蘭 發起侵略戰爭至今最大規模致命反攻，摧毀許多民間目標，導致多處停水斷電，許多大樓倒榻，造成至少14人死亡和近百人受傷；拜登總統表示，美國與盟友會要俄國 付出代價，並同意烏克蘭的要求提供先進防空系統。

俄羅斯10日對烏克蘭全境展開轟炸，攻擊民間設施，造成至少14人死亡，近百人受傷。（Getty Images)

俄飛彈炸毀民間設施 烏14死近百傷

烏克蘭國家緊急救難服務處(Emergency Service)表示，俄國在白天忙碌時間對烏克蘭至少14區發動多次陸、海、空攻擊，影響範圍從西部大城利沃夫(Lviv)至東部哈爾科夫(Kharkiv)，許多地方甚至遠離戰爭前線，這些攻擊造成重大平民傷亡。

烏克蘭執法部門領導人表示，俄國10日攻擊毀損70個基礎建設，包括29個重要建設；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，俄國共派射84枚導彈和24架無人機，烏軍成功擊落其中56個。

美聯社報導，雖然俄國宣稱飛彈鎖定烏克蘭軍事和能源設施，但部分飛彈擊中平民區，當時不少民眾準備去工作或上學；其中一枚飛彈擊中位於首都基輔(Kyiv)的一座操場，另一枚飛彈擊中一所大學。

俄羅斯10日對烏克蘭全境展開轟炸，包括已平靜一段時間的首都基輔，再度遭到攻擊。（美聯社)

烏國多地停水停電 數十萬人陷黑暗

這些攻擊導致烏克蘭多地停電，數十萬人10日晚間陷入一片漆黑，烏克蘭官方甚至要求民眾節能，並宣布11日起暫停輸電至歐洲；由於水壓和輸水設備仰賴電力，因此停電往往也導致居民無水可用。

烏克蘭總統發言人葉爾馬克(Andriy Yermak)表示，俄國這些攻擊並無「軍事實質意義」，其目的僅為造成「人道災難」。

普亭批烏「恐怖主義」 與白俄組地方聯軍

俄國總統普亭(Vladimir Putin)表示，俄軍的「精準武器」鎖定烏克蘭能源和軍事指揮設備，以報復其口中的烏克蘭「恐怖主義」行動；普亭以「恐怖主義」形容烏克蘭阻止俄國入侵的行動，並聲稱連接俄國的克里米亞大橋8日遭到烏克蘭特別部隊攻擊。

普亭在影片中告訴俄國聯邦安全會議(Security Council)，若烏克蘭繼續攻擊威脅俄國安全，他誓言必定採取「相對強硬」的回應。

俄國盟友白俄羅斯 總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)宣布，他與普亭同意組成地方聯軍，但未提供進一步細節；白俄羅斯國防部長警告烏克蘭勿挑釁白俄羅斯。

澤倫斯基G7演說 拜登將提供先進防空系統

烏俄戰爭即將邁入第八個月，俄羅斯10日對烏克蘭的攻擊升級引發國際社會新一波譴責，七大工業國集團(G7)11日展開視訊會議討論，澤倫斯基也會發表演說。

拜登總統10日譴責俄國飛彈攻擊造成平民死傷，並稱這「再次展現普亭對烏克蘭人民發動非法戰爭，極其殘暴」；拜登表示，美國與盟友會繼續讓俄國為此付出代價並對此負責，他10日稍晚致電澤倫斯基，同意烏克蘭要求提供先進防空系統，讓烏軍得以捍衛其國土與自由。