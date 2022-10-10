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克里米亞大橋爆炸 俄認定烏恐攻 烏：普亭才是恐怖分子

編譯潘勛／綜合9日電
俄國總統普亭9日主持調查克里米亞大橋被炸的會議，臉色鐵青。(美聯社)
俄國總統普亭9日主持調查克里米亞大橋被炸的會議，臉色鐵青。(美聯社)

俄羅斯總統普亭9日宣稱，連接俄國與克里米亞半島的克里米亞大橋(Kerch Bridge，又稱克赤大橋)發生爆炸而受損，是烏克蘭特工等人主謀的「恐怖攻擊」事件，他已責成專案委員會進行調查；另外，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，普亭10日將召集國安團隊舉行高階會議。

照片及影片顯示，克赤大橋的公路部分區塊被炸飛，只是鐵路服務及部分公路交通已經恢復。RIA通訊社引述俄國運輸部指出，爆炸發生以來，至少1500人及162趟重型貨物已由渡船載送，跨越克赤海峽(Kerch Strait)。

連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋8日遭到破壞爆炸。經全力搶修後部分開通，9...
連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋8日遭到破壞爆炸。經全力搶修後部分開通，9日可見載有乘客的火車行經大橋。(美聯社)

美聯社報導，俄國侵烏戰爭目前情勢岌岌可危，克赤大橋不管就戰略價值或象徵意義，都極重要；莫斯科稍早宣稱，大橋遭到卡車載運炸彈攻擊，橋梁的公路及鐵路交通如果長期中斷，危及俄軍重大補給路線。

普亭與事件調查委員會主席巴斯特金(Alexander Bastrykin)集會時表示，克赤大橋遇襲事件，無疑是恐攻，旨在摧毀俄國關鍵的民用基礎設施，其指使者、策畫人及動手者，都是「烏克蘭特工」。

巴斯特金指出，參與攻擊的有烏國特工、俄羅斯公民及其他國家人民，目前偵辦已朝恐攻方向進行；「我方已確立卡車的路徑」，還有卡車移動時，哪些人參與其間；卡車走經保加利亞、喬治亞、亞美尼亞、北奧塞梯亞及俄國克拉斯諾達爾(Krasnodar)地區，再抵達大橋。

在基輔，烏國總統顧問波多利雅克(Mikhail Podolyak)稱，普亭的指控「即便俄國也覺太犬儒」、「普亭指控烏克蘭遂行恐攻？」他指出，過去不到24小時，俄國戰機向札波羅熱市民宅區發射12枚火箭，殺害17名平民，另有80多人受傷；天下只有一個國家級恐怖分子，全世界都知道他是誰(指普亭)。

連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋8日遭到破壞爆炸，烏克蘭民眾感到振奮，有人...
連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋8日遭到破壞爆炸，烏克蘭民眾感到振奮，有人立即把大橋被炸的畫面做成海報與紀念郵票，以肆慶祝。圖為一對男女在首都基輔的被炸大橋海報前留影。(Getty Images)

俄國侵略烏國8個多月，最近遭遇一連串挫敗；烏軍在南部及東部發起反攻，奪回不少被占領土；莫斯科當局決定動員更多部隊，已引發抗議、成千上萬人逃離國家以免被徵兵。

路透報導，克赤大橋此時遇襲，外界愈來愈擔憂俄國可能動用核武；普亭近幾周警告西方國家，任何對俄國的攻擊都可能引發核武因應。

俄國國會下議院「國家杜馬」(State Duma)國防委員會主席卡塔波羅夫(Andrei Kartapolov)指出，攻擊克赤大橋的「各路犯罪人馬」都會被揪出來，「我方會有因應，必須斟酌採取何種反應。」

俄國 普亭 烏克蘭

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