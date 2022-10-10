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克橋被炸=受辱 美軍前參謀長：普亭如困獸 威脅升級

記者顏伶如／綜合報導
俄國總統普亭。（路透）
俄國總統普亭。（路透）

克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋(Kerch Bridge，又譯克赤大橋)8日遭受攻擊而爆炸，俄軍補給線因此受挫。有線電視新聞網(CNN)分析，對於克里米亞大橋爆炸案，克里姆林宮盡量淡化處理，希望降低整起事件的嚴重程度，聲稱俄羅斯本土與克里米亞的運輸要道很快便可恢復正常，然而，橋樑毀壞雖然可以修建，俄羅斯及俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)形象受損，恐怕則不容易復原。

報導指出，對普亭來說，克里米亞大橋是他一手完成的計畫，俄羅斯財政部投注大約等同40億美元的預算經建完成，如同是俄羅斯祖國與烏克蘭之間象徵意義十足的一只「婚戒」。在俄烏戰爭當爭，克里米亞大橋不僅是在烏克蘭境內俄軍的重要補給線，還代表普亭一心一意想要收復烏克蘭的執著。

普亭曾經以18世紀俄國沙皇彼得大帝(Peter the Great)自喻，聲稱彼得大帝征服瑞典，只不過是把屬於俄羅斯的東西「要回來」。普亭把收回烏克蘭視為自己的歷史宿命，因此克里米亞大橋爆炸在他眼裡看來，不但是對俄羅斯祖國的攻擊，也是對他個人的羞辱，因此極可能出重手報復。

克里米亞大橋爆炸案隔天，俄軍轟炸烏克蘭平民百姓居住的公寓，某些忠實支持者更呼籲普亭採取進一步行動，應對烏克蘭基礎建設展開空襲。某些西方國家領袖紛紛提出警告指出，積怨愈來愈深的普亭最後可能訴諸戰術核武(tactical nuclear weapons)。軍事專家則說，普亭可能以非對稱作戰的手段展開報復，對外界意料之外的目標發動攻擊。

另一方面，美軍參謀長聯席會議前任主席穆倫(Mike Mullen)9日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目訪問時表示，在俄烏戰爭中頻頻遭逢挫敗的普亭，如今處境彷彿「困獸」(cornered animal)，對世界的威脅愈來愈嚴重。

穆倫在訪問中說，美國應該對普亭揚言動用核武的放話嚴肅面對，因為普亭可以運用的選項很多，可以使用戰術核武或較小規模的核子武器。

普亭 俄羅斯 克里米亞

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