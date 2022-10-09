華府僑團國慶大不同 蕭美琴趴趴走國台語轉換自如

駐美代表蕭美琴（左）與副代表鄭榮俊（右）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國慶假期周末，駐美代表蕭美琴在美國華府 不得閒，周六在以台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會聽著台灣翠青，唱著伊是咱的寶貝；周日在美京中華會館前參加升旗典禮，輕哼中華民國 頌；一邊慶祝台灣國慶，一邊為慶祝中華民國國慶舉行升旗典禮，不同僑團在雙十節有著全然不同的慶祝方式和著墨重點。

巴爾地摩台灣同鄉會邀請蕭美琴等人出席音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan National Day 2022），現場演唱美國國歌，但沒有中華民國國歌，音樂會的演場曲目包含2004年二二八牽手護台灣主題曲「伊是咱的寶貝」，也有獨派奉為國歌的「台灣翠青」。

影片來源：聯合新聞網

美京中華會館以支持中華民國旗幟、孫文精神為號召，連續63年為慶祝雙十國慶舉行升旗典禮，分別升起代表美國國旗和中華民國國旗，蕭美琴就任代表3年來未曾錯過美京中華會館升旗典禮，今年疫情 減緩脫下口罩，也輕輕跟唱著國歌和中華民國頌。

在美僑團有著不同政治傾向，對於「國慶」各有詮釋解讀方式，蕭美琴作為駐美代表出席不同場合的談話重點也不同；她在台灣同鄉會談到台灣應強化安全和經濟韌性，歡迎「樓上揪樓下，厝邊揪隔壁」地參觀即將在華府開幕的台灣形象展，並在演說末尾以閩南語高喊台灣加油。