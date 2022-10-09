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華府僑團國慶大不同 蕭美琴趴趴走國台語轉換自如

記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴（左）與副代表鄭榮俊（右）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴（左）與副代表鄭榮俊（右）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國慶假期周末，駐美代表蕭美琴在美國華府不得閒，周六在以台美人為主的巴爾地摩台灣同鄉會聽著台灣翠青，唱著伊是咱的寶貝；周日在美京中華會館前參加升旗典禮，輕哼中華民國頌；一邊慶祝台灣國慶，一邊為慶祝中華民國國慶舉行升旗典禮，不同僑團在雙十節有著全然不同的慶祝方式和著墨重點。

巴爾地摩台灣同鄉會邀請蕭美琴等人出席音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan National Day 2022），現場演唱美國國歌，但沒有中華民國國歌，音樂會的演場曲目包含2004年二二八牽手護台灣主題曲「伊是咱的寶貝」，也有獨派奉為國歌的「台灣翠青」。

影片來源：聯合新聞網

美京中華會館以支持中華民國旗幟、孫文精神為號召，連續63年為慶祝雙十國慶舉行升旗典禮，分別升起代表美國國旗和中華民國國旗，蕭美琴就任代表3年來未曾錯過美京中華會館升旗典禮，今年疫情減緩脫下口罩，也輕輕跟唱著國歌和中華民國頌。

在美僑團有著不同政治傾向，對於「國慶」各有詮釋解讀方式，蕭美琴作為駐美代表出席不同場合的談話重點也不同；她在台灣同鄉會談到台灣應強化安全和經濟韌性，歡迎「樓上揪樓下，厝邊揪隔壁」地參觀即將在華府開幕的台灣形象展，並在演說末尾以閩南語高喊台灣加油。

至於在美京中華會館，蕭美琴說，全球環境多變，有風險也有機會，需要大家團結一致，就像國歌所說「一心一德貫徹始終」，團結是確保中華民國繼續生存發展的最重要力量，她說，中華民國加油、台灣加油。

駐美代表蕭美琴（左四）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨...
駐美代表蕭美琴（左四）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴（左三）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨...
駐美代表蕭美琴（左三）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴（左三）8日出席音樂會。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴（左三）8日出席音樂會。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美軍事代表團團長余劍鋒9日出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝...
駐美軍事代表團團長余劍鋒9日出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴8日出席音樂會，並發表致詞。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴8日出席音樂會，並發表致詞。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國民黨駐美代表黃介正（左五）9日出席美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝...
國民黨駐美代表黃介正（左五）9日出席美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美京中華會館連續63年舉辦升旗典禮，與會者均手持美國與中華民國國旗。（華盛頓記者...
美京中華會館連續63年舉辦升旗典禮，與會者均手持美國與中華民國國旗。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美京中華會館連續63年舉辦升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美京中華會館連續63年舉辦升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴8日出席音樂會，並發表致詞。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴8日出席音樂會，並發表致詞。（華盛頓記者張文馨／攝影）
巴爾地摩台灣同鄉會8日在僑教中心舉行音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan Nati...
巴爾地摩台灣同鄉會8日在僑教中心舉行音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan National Day 2022）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美軍事代表團團長余劍鋒偕夫人出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／...
駐美軍事代表團團長余劍鋒偕夫人出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
巴爾地摩台灣同鄉會8日在僑教中心舉行音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan Nati...
巴爾地摩台灣同鄉會8日在僑教中心舉行音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan National Day 2022）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴（左四）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨...
駐美代表蕭美琴（左四）上任3年來年年參與美京中華會館升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美軍事代表團團長余劍鋒9日出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝...
駐美軍事代表團團長余劍鋒9日出席美京中華會館國慶升旗典禮。（華盛頓記者張文馨／攝影）
巴爾地摩台灣同鄉會邀請美國前任國務卿龐培歐的中國政策顧問余茂春（左起）、駐美代表...
巴爾地摩台灣同鄉會邀請美國前任國務卿龐培歐的中國政策顧問余茂春（左起）、駐美代表蕭美琴和民進黨駐美代表彭光理（Michael Fonte）等人出席音樂會，慶祝台灣國慶（Taiwan National Day 2022）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

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